Медицина

16:19 17.03.2021

ВОЗ рекомендует продолжить применение вакцины AstraZeneca

1 мин читать
ВОЗ рекомендует продолжить применение вакцины AstraZeneca

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду рекомендовала странам продолжить применение вакцины AstraZeneca против коронавируса COVID-19.

"ВОЗ считает, что преимущества применения вакцины AstraZeneca перевешивают риски, и рекомендует продолжать вакцинацию", - говорится в заявлении организации.

В нем также говорится, что комитет ВОЗ по оценке безопасности вакцин тщательно изучает последние данные о безопасности вакцины, разработанной компанией AstraZeneca, и, как только он завершит этот процесс, результаты будут обнародованы.

Что касается появления тромбов, ВОЗ заявила, что это нередкое явление, и венозный тромбоэмболизм является третьим самым распространенным сердечно-сосудистым заболеванием.

Ранее о приостановке применения вакцины AstraZeneca объявил ряд европейских стран, в том числе Германия, Франция, Италия, Испания. Это произошло после случаев возникновения тромбов после прививки.

Позднее исполнительный директор Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) Эмер Кук заявила, что польза вакцины компании AstraZeneca перевешивает риск побочных эффектов.

По данным компании AstraZeneca, к настоящему моменту ее вакциной от COVID-19 привиты 17 млн человек в странах ЕС и в Великобритании. При этом, по состоянию на прошлую неделю, известно менее чем о 40 случаях возникновения тромбов.

Теги: #воз #astrazeneca
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:40 17.03.2021
Ткаченко: Слухи о небезопасности AstraZeneca могут быть связаны с информатакой со стороны РФ

Ткаченко: Слухи о небезопасности AstraZeneca могут быть связаны с информатакой со стороны РФ

23:32 16.03.2021
Степанов отрицает связь между вакциной AstraZeneca и случаями тромбообразования

Степанов отрицает связь между вакциной AstraZeneca и случаями тромбообразования

12:20 16.03.2021
Швеция пополнила список стран Европы, приостановивших использование вакцины от AstraZeneca

Швеция пополнила список стран Европы, приостановивших использование вакцины от AstraZeneca

19:57 15.03.2021
Европейский регулятор 18 марта обсудит ситуацию с вакциной AstraZeneca

Европейский регулятор 18 марта обсудит ситуацию с вакциной AstraZeneca

19:17 15.03.2021
Эксперты ВОЗ во вторник обсудят ситуацию с вакциной AstraZeneca

Эксперты ВОЗ во вторник обсудят ситуацию с вакциной AstraZeneca

19:09 15.03.2021
EMA не подтвердило связь случаев тромбоза с вакцинацией от COVID-19 - Минздрав

EMA не подтвердило связь случаев тромбоза с вакцинацией от COVID-19 - Минздрав

18:00 15.03.2021
Франция, Италия и Германия приостанавливают использование вакцины AstraZeneca

Франция, Италия и Германия приостанавливают использование вакцины AstraZeneca

09:55 13.03.2021
Поступившую в Грузию первую партию доз вакцины AstraZeneca используют для медперсонала

Поступившую в Грузию первую партию доз вакцины AstraZeneca используют для медперсонала

00:10 13.03.2021
ВОЗ обеспокоена ситуацией с COVID-19 в Бразилии

ВОЗ обеспокоена ситуацией с COVID-19 в Бразилии

19:19 12.03.2021
В ВОЗ внесли вакцину Johnson & Johnson в список для экстренного применения

В ВОЗ внесли вакцину Johnson & Johnson в список для экстренного применения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минздрав увеличил интервал между дозами вакцины CoviShield до 90 дней – Ляшко

Франция, Италия и Германия приостанавливают использование вакцины AstraZeneca

Главный санврач Украины Ляшко заболел COVID-19

Украина будет выдавать международное свидетельство о вакцинации - Ляшко

Список общественных деятелей для вакцинации от COVID-19 сформируют региональные ДОЗы и пресс-службы ОГА – Ляшко

ПОСЛЕДНЕЕ

Более 1,77 тыс. специализированных медучреждений намерены заключить договоры с НСЗУ по Программе медгарантий

Дореформенная санэпидслужба не справилась бы с вызовами пандемии COVID-19 – Скавронский

Закупка услуг по тестированию на COVID-19 у частных лабораторий за бюджетные средства была непрозрачной – "Синэво"

"Синэво" планирует в 2021 г. открыть 30-40 новых пунктов

Минздрав увеличил интервал между дозами вакцины CoviShield до 90 дней – Ляшко

Психиатрическая помощь в рамках Программы медгарантий с апреля будет предоставляться по трем пакетам

Уровень госпитализаций больных с COVID-19 в феврале существенно вырос в некоторых регионах – НСЗУ

Шесть случаев заболевания британским штаммом коронавируса выявлено в Винницкой и Закарпатской областях

Степанов: все семейные врачи будут вакцинированы от COVID-19 через кабинеты вакцинации

Возгорание в киевской больнице №1 ликвидировано, жертв нет – директор клиники

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА