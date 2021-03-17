Более 1,77 тыс. специализированных медучреждений намерены заключить договоры с НСЗУ по Программе медгарантий

Национальная служба здоровья (НСЗУ) приняла 10,306 тыс. предложений на заключение договоров по Программе медгарантий от 1,771 тыс. специализированных медучреждений, из них 80 частных и 13 ФОПов, сообщила НСЗУ в Facebook.

Согласно сообщению, по всем направлениям срок приема предложений продлили до 24 марта.

НСЗУ уже проверила 7 тыс. предложений от специализированных медучреждений, из них подтвердила 2,531 тыс. Больше всего предложений подали на пакет медицинской помощи в амбулаторных условиях - 76% поставщиков и на пакет стационарной помощи без хирургических операций - 51%.

Помимо этого, предложения подали также 1,784 тыс. медучреждений первички, из них 460 врачей-ФОПов и 186 частных медучреждений.