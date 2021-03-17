Медицина

12:44 17.03.2021

Более 1,77 тыс. специализированных медучреждений намерены заключить договоры с НСЗУ по Программе медгарантий

1 мин читать
Более 1,77 тыс. специализированных медучреждений намерены заключить договоры с НСЗУ по Программе медгарантий

Национальная служба здоровья (НСЗУ) приняла 10,306 тыс. предложений на заключение договоров по Программе медгарантий от 1,771 тыс. специализированных медучреждений, из них 80 частных и 13 ФОПов, сообщила НСЗУ в Facebook.

Согласно сообщению, по всем направлениям срок приема предложений продлили до 24 марта.

НСЗУ уже проверила 7 тыс. предложений от специализированных медучреждений, из них подтвердила 2,531 тыс. Больше всего предложений подали на пакет медицинской помощи в амбулаторных условиях - 76% поставщиков и на пакет стационарной помощи без хирургических операций - 51%.

Помимо этого, предложения подали также 1,784 тыс. медучреждений первички, из них 460 врачей-ФОПов и 186 частных медучреждений.

Теги: #нсзу #пмг
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:49 16.03.2021
Уровень госпитализаций больных с COVID-19 в феврале существенно вырос в некоторых регионах – НСЗУ

Уровень госпитализаций больных с COVID-19 в феврале существенно вырос в некоторых регионах – НСЗУ

14:00 09.03.2021
Клиники привыкли брать деньги у пациентов, и эта привычка уже почти генетическая - и.о. главы НСЗУ

Клиники привыкли брать деньги у пациентов, и эта привычка уже почти генетическая - и.о. главы НСЗУ

13:54 09.03.2021
Отсутствие резервных источников электроснабжения в больницах может привести к смерти пациентов – и.о. главы НСЗУ

Отсутствие резервных источников электроснабжения в больницах может привести к смерти пациентов – и.о. главы НСЗУ

13:44 09.03.2021
НСЗУ инициировала ряд уголовных производств в отношении медучреждений из-за повлекших смерть пациента случаев невыполнения контрактов

НСЗУ инициировала ряд уголовных производств в отношении медучреждений из-за повлекших смерть пациента случаев невыполнения контрактов

13:42 09.03.2021
НСЗУ приостановила финансирование 83 медучреждений по тем пакетам, по которым они не выполнили условия переходного финансирования

НСЗУ приостановила финансирование 83 медучреждений по тем пакетам, по которым они не выполнили условия переходного финансирования

13:02 09.03.2021
На стационарное лечение пациентов с COVID-19 в 2020 году потрачено 11 млрд грн – глава НСЗУ

На стационарное лечение пациентов с COVID-19 в 2020 году потрачено 11 млрд грн – глава НСЗУ

17:48 24.02.2021
НСЗУ обнародовала объявление о заключении договоров с медучреждениями по пакету вакцинации

НСЗУ обнародовала объявление о заключении договоров с медучреждениями по пакету вакцинации

13:05 19.02.2021
Количество госпитализаций с COVID-19 в январе сократилось почти на 30% - НСЗУ

Количество госпитализаций с COVID-19 в январе сократилось почти на 30% - НСЗУ

11:03 18.02.2021
НСЗУ вводит пакет вакцинации от COVID-19 в Программу медгарантий 2021

НСЗУ вводит пакет вакцинации от COVID-19 в Программу медгарантий 2021

12:18 11.02.2021
Количество врачей и медперсонала увеличилось в медучреждениях, работающих по Программе медгарантий

Количество врачей и медперсонала увеличилось в медучреждениях, работающих по Программе медгарантий

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минздрав увеличил интервал между дозами вакцины CoviShield до 90 дней – Ляшко

Франция, Италия и Германия приостанавливают использование вакцины AstraZeneca

Главный санврач Украины Ляшко заболел COVID-19

Украина будет выдавать международное свидетельство о вакцинации - Ляшко

Список общественных деятелей для вакцинации от COVID-19 сформируют региональные ДОЗы и пресс-службы ОГА – Ляшко

ПОСЛЕДНЕЕ

Дореформенная санэпидслужба не справилась бы с вызовами пандемии COVID-19 – Скавронский

Закупка услуг по тестированию на COVID-19 у частных лабораторий за бюджетные средства была непрозрачной – "Синэво"

"Синэво" планирует в 2021 г. открыть 30-40 новых пунктов

Минздрав увеличил интервал между дозами вакцины CoviShield до 90 дней – Ляшко

Психиатрическая помощь в рамках Программы медгарантий с апреля будет предоставляться по трем пакетам

Шесть случаев заболевания британским штаммом коронавируса выявлено в Винницкой и Закарпатской областях

Степанов: все семейные врачи будут вакцинированы от COVID-19 через кабинеты вакцинации

Возгорание в киевской больнице №1 ликвидировано, жертв нет – директор клиники

Франция, Италия и Германия приостанавливают использование вакцины AstraZeneca

Главный санврач Украины Ляшко заболел COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА