Закупка услуг по тестированию на COVID-19 у частных лабораторий за бюджетные средства была непрозрачной – "Синэво"

Реализация проекта закупки услуг по тестированию на COVID-19 у частных лабораторий за бюджетные средства в период дефицита мощностей в государственных лабораториях была непрозрачной, считает коммерческий директор "Синэво" Николай Скавронский.

"Для частного рынка этот проект остался незамеченным. Впрочем, как и для пациентов. Меня здесь настораживает одно: государство не хочет обнародовать статистику по этому проекту", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Скавронского, отсутствие официальной информации о результатах этого проекта и о том, "кто, в какой области, сколько заказал у какой частной лаборатории тестов и по какой цене", "вызывает много вопросов".

"Наверняка такая статистика где-то есть, но она не обнародована. Предполагаю, что это происходит потому, что в этом списке будут четко видны перекосы. Вполне возможно, что в одной области могли заказывать тесты, например, в полтора-два раза дороже, чем в другой. Или что где-то подрядчиками могли стать лаборатории, которые были организованы за месяц до запуска этого проекта", - сказал он.

Скавроснкий считает, что "если бы государство установило единый тариф, а НСЗУ, как единый распорядитель выставил какие-то критерии к лабораториям, например, наличие сертификата ISO 15189, опыт работы, требования к оборудованию, к персоналу, и кто-то из лабораторий прошел бы этот отбор, то было бы понятно, что с этими лабораториями можно работать по тарифу".

"Возможно, началась бы уже не ценовая конкуренция, а качественная, сервисная, логистическая конкуренция. Потому, что за одну и ту же цену кто-то может предлагать российский реагент, а кто-то немецкий. Когда цена прозрачна, нет инсинуаций. В принципе, так и планировалось изначально, но потом деньги раздали областям, а области никому ничего не говорили", - сказал он.

По словам Скавронского, с момента внедрения этого проекта "Синэво" получила два запроса по участию в нем, однако до практической реализации дело не дошло.