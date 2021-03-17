"Синэво" планирует в 2021 г. открыть 30-40 новых пунктов

Медицинская лаборатория "Синэво" планирует в 2021 году открыть 30-40 новых пунктов.

"Мы продолжаем открывать свои отделения в регионах, и ситуация с ковидом на это никак не повлияла. Только на 2021 год у нас в планах открытие 30-40 новых пунктов в Украине", - сообщил коммерческий директор "Синэво" Николай Скавронский он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, в больших городах "Синэво" открывает отделения сама, в маленьких – используя франчайзинг, "пункты открывают франчайзи по наших стандартам".

Он также отметил, что "основная проблема регионального развития это, как ни странно, отсутствие подходящих помещений".