Медицина

10:29 17.03.2021

Психиатрическая помощь в рамках Программы медгарантий с апреля будет предоставляться по трем пакетам

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Психиатрическая помощь в рамках Программы медгарантий с апреля будет предоставляться по трем пакетам

Психиатрическая помощь в рамках Программы медгарантий с 1 апреля 2021 года будет предоставляться по трем пакетам, сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"В 2021 году в рамках Программы медгарантий во ІІ-IV кварталах предусматривается финансирование стационарной психиатрической помощи взрослым и детям, которая будет оплачиваться по глобальной ставке с учетом корректирующих коэффициентов, лечения лиц с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления опиоидов с использованием препаратов заместительной поддерживающей терапии, которая будет оплачиваться по глобальной ставке, и психиатрическая помощь, которая предоставляется мобильными мультидисциплинарными командами - это новый пакет услуг, который будет оплачиваться по глобальной ставке с учетом нагрузки на команду", - сказала она.

По словам Микичак, Минздрав разработал и завершает согласование приказа об утверждении положения о мобильных мультидисциплинарных командах по предоставлению психиатрической помощи.

Замминистра также подчеркнула, что в ходе последней встречи представители ВОЗ отметили позитивную динамику во внедрении новых подходов в сфере охраны психического здоровья в Украине.

"В ВОЗ отметили, что Украина является одной из ведущих стран Европы по вопросам взаимодействия по подготовке мобильных мультидисциплинарных командах по предоставлению психиатрической помощи. В рамках взаимодействия с ВОЗ планируется подготовка до 195 таких команд",- сказала она.

Микичак также добавила, что в министерстве теперь работает Департамент качества жизни, одним из направлений деятельности которого является работа в сфере психического здоровья.

Теги: #помощь #психиатрия
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