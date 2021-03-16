Медицина

15:49 16.03.2021

Уровень госпитализаций больных с COVID-19 в феврале существенно вырос в некоторых регионах – НСЗУ

1 мин читать
Уровень госпитализаций больных с COVID-19 в феврале существенно вырос в некоторых регионах – НСЗУ

Уровень заболеваемости и госпитализаций больных с COVID-19 в феврале существенно вырос, но не по всей Украине, а только в отдельных регионах, сообщила Национальная служба здоровья (НСЗУ) в Facebook.

Согласно сообщению, в частности, вдвое выросло число госпитализированных с COVID-19 в Ивано-Франковской - до 5,453 тыс. чел., в Закарпатской - до более 3,3 тыс. чел., в Винницкой и Черновицкой областях - до 3,439 тыс. и 2,228 тыс. человек соответственно.

В целом в феврале в Украине госпитализировали 41,875 тыс. пациентов, что на 190 человек больше по сравнению с январем (притом что февраль на три дня короче). Еще почти 5 тыс. инфицированных продолжили начатое в январе лечение.

Теги: #нсзу #коронавирус #госпитализация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:23 16.03.2021
Кличко: из-за ситуации с коронавирусом в столице каникулы для учеников 5-11 классов начнутся с четверга

Кличко: из-за ситуации с коронавирусом в столице каникулы для учеников 5-11 классов начнутся с четверга

14:55 16.03.2021
Религиозные лидеры Украины публично вакцинировались от COVID-19

Религиозные лидеры Украины публично вакцинировались от COVID-19

14:31 16.03.2021
Мэр Ирпеня анонсировал усиление карантина в городе

Мэр Ирпеня анонсировал усиление карантина в городе

13:44 16.03.2021
Страны ЕС не могут поделиться с Украиной вакцинами от COVID-19 из-за срыва графика поставок - Кулеба

Страны ЕС не могут поделиться с Украиной вакцинами от COVID-19 из-за срыва графика поставок - Кулеба

13:38 16.03.2021
ЕС получит в апреле - июне более 200 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech - глава Еврокомиссии

ЕС получит в апреле - июне более 200 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech - глава Еврокомиссии

13:14 16.03.2021
Шесть случаев заболевания британским штаммом коронавируса выявлено в Винницкой и Закарпатской областях

Шесть случаев заболевания британским штаммом коронавируса выявлено в Винницкой и Закарпатской областях

10:56 16.03.2021
Во Львове развернут дополнительные госпитали для COVID-пациентов – Садовой

Во Львове развернут дополнительные госпитали для COVID-пациентов – Садовой

10:24 16.03.2021
В Киеве 999 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки, скончались 19 человек - Кличко

В Киеве 999 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки, скончались 19 человек - Кличко

08:27 16.03.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 120,2 млн, число жертв - 2,66 млн - университет Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 120,2 млн, число жертв - 2,66 млн - университет Хопкинса

08:23 16.03.2021
В Украине за сутки 9 642 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 6 202 человека – Степанов

В Украине за сутки 9 642 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 6 202 человека – Степанов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Франция, Италия и Германия приостанавливают использование вакцины AstraZeneca

Главный санврач Украины Ляшко заболел COVID-19

Украина будет выдавать международное свидетельство о вакцинации - Ляшко

Список общественных деятелей для вакцинации от COVID-19 сформируют региональные ДОЗы и пресс-службы ОГА – Ляшко

Переболевшим COVID-19 достаточно одной дозы вакцины Pfizer-BioNTech или Moderna - ученые

ПОСЛЕДНЕЕ

Степанов: все семейные врачи будут вакцинированы от COVID-19 через кабинеты вакцинации

Возгорание в киевской больнице №1 ликвидировано, жертв нет – директор клиники

Франция, Италия и Германия приостанавливают использование вакцины AstraZeneca

Главный санврач Украины Ляшко заболел COVID-19

Украина будет выдавать международное свидетельство о вакцинации - Ляшко

В Израиле разрабатывают механизмы для въездного вакцинного туризма

В Украине за две недели вакцинации от COVID-19 утилизировано почти 100 доз вакцины

ВОЗ не видит причин прекращать использовать вакцину AstraZeneca

Минздрав работает над улучшением системы экстренной медпомощи

Список общественных деятелей для вакцинации от COVID-19 сформируют региональные ДОЗы и пресс-службы ОГА – Ляшко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА