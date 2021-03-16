Уровень госпитализаций больных с COVID-19 в феврале существенно вырос в некоторых регионах – НСЗУ

Уровень заболеваемости и госпитализаций больных с COVID-19 в феврале существенно вырос, но не по всей Украине, а только в отдельных регионах, сообщила Национальная служба здоровья (НСЗУ) в Facebook.

Согласно сообщению, в частности, вдвое выросло число госпитализированных с COVID-19 в Ивано-Франковской - до 5,453 тыс. чел., в Закарпатской - до более 3,3 тыс. чел., в Винницкой и Черновицкой областях - до 3,439 тыс. и 2,228 тыс. человек соответственно.

В целом в феврале в Украине госпитализировали 41,875 тыс. пациентов, что на 190 человек больше по сравнению с январем (притом что февраль на три дня короче). Еще почти 5 тыс. инфицированных продолжили начатое в январе лечение.