Шесть случаев заболевания британским штаммом коронавируса выявлено в Винницкой и Закарпатской областях

На территории Винницкой и Закарпатской области выявлено шесть случаев заболевания британским штаммом SARS-COV-2, сообщается на сайте Центра общественного здоровья (ЦОЗ).

Согласно сообщению, вирусологическая референс-лаборатория ЦОЗ 15 марта получила от германской клиники "Шарите" результаты секвенирования 152 образцов, которыми подтверждена циркуляция британского штамма коронавируса.

Кроме того, определены изменения (del HV69/70 у Spike-protein) двух образцов из Львовской и Луганской областей.

Ранее полученные результаты секвенирования из клиники "Шарите" выявили циркуляцию в Украине 18 мутировавших штаммов, происходящих из стран Европы (Италия, Дания, Бельгия и др.), Азии, Великобритании и Австралии.

Циркуляцию мутировавших штаммов, имеющих южно-африканское или бразильское происхождения, не было выявлено.