Медицина

12:11 16.03.2021

Степанов: все семейные врачи будут вакцинированы от COVID-19 через кабинеты вакцинации

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Степанов: все семейные врачи будут вакцинированы от COVID-19 через кабинеты вакцинации

Все семейные врачи будут вакцинированы от COVID-19 через кабинеты вакцинации, они будут открываться со следующей недели, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"На следующей неделе мы будем открывать кабинеты вакцинации. Все семейные врачи будут вакцинированы от COVID-19 через эти кабинеты", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV в ночь на вторник.

По словам Степанова, согласно национальному плану вакцинации, в настоящее время должны были бы работать не менее девяти мобильных вакцинальных бригад на область, однако на местах эти планы не выполняются.

"Местные органы должны были выйти не на 10тыс., а более 12-14 тыс. вакцинаций в сутки. Там мобильная бригада не выехала, там не провакцинировали - вот таким образом на местах разворачиваются", - посетовал он.

Тем не менее Степанов подчеркнул, что в ближайшие дни темпы вакцинации ускорятся и достигнут более на 10 тыс. вакцинаций в день.

"Сегодня был достаточно жесткий разговор, в том числе с некоторыми главами областей", - сказал он.

Кроме того, Степанов сообщил, что до 31 марта в Украину должны быть поставлены 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca (Covishild). Разрешение на их экспорт Минздрав ожидает от правительства Индии.

Как сообщалось, первая партия в 500 тыс. доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) была доставлена в Украину утром 23 февраля.

Препарат Oxford/AstraZeneca производится на мощностях Serum Institute (Индия) и имеет локальное (торговое) название Covishield. Для экстренного применения в Украине его зарегистрировали в понедельник, 22 февраля.

Кроме того, Украина получила подтверждение о поставках в рамках механизма COVAX 2,2-3,7 млн доз вакцин Oxford / AstraZeneca в первом-втором квартале 2021 года. Кроме того, эта вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей.

Украина также заключила дополнительные прямые контракты на поставку вакцины от COVID-19, разработанные с участием компаний AstraZeneca (Великобритания-Швеция) и NovaVax (США) и производятся на мощностях Serum Institute (Индия).

Теги: #вакцинация #степанов #минздрав
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