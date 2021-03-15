Возгорание в киевской больнице №1 ликвидировано, жертв нет – директор клиники

Возгорание в Киевской городской клинической больнице (КГКБ) №1 в Дарницком районе ликвидировано, жертв нет, сообщил директор клиники Александр Иванько.

"Пожар ликвидирован, жертв нет, ни сотрудники, ни пациенты не пострадали», - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Иванько, пожар возник в одном из кабинетов в отделении реанимации.

"Там не было ни больных, ни оборудования, там было только белье. Причиной возгорания предварительно стало грубое нарушение противопожарной безопасности одной из сотрудниц", - уточнил он.

КГКБ №1 многопрофильное медицинское учреждение высшей категории аккредитации, одна из ведущих коммунальных больниц Киева, обслуживает более 500 тыс. человек. На базе больницы работают отделения с универсальными операционными, где внедряется высокотехнологичные и высокоэффективные методы диагностики и лечения больных, отлаженные методы телехирургии, лапароскопии, криохирургии, радиохирургии, лазерохирургии, проводятся хирургические лапараскопические операции. Клиника оснащена оборудованием с использованием электронной и ультразвуковой аппаратуры, магнитно-резонансной и компьютерной томографии.