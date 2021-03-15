Медицина

18:42 15.03.2021

Возгорание в киевской больнице №1 ликвидировано, жертв нет – директор клиники

1 мин читать
Возгорание в киевской больнице №1 ликвидировано, жертв нет – директор клиники

Возгорание в Киевской городской клинической больнице (КГКБ) №1 в Дарницком районе ликвидировано, жертв нет, сообщил директор клиники Александр Иванько.

"Пожар ликвидирован, жертв нет, ни сотрудники, ни пациенты не пострадали», - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Иванько, пожар возник в одном из кабинетов в отделении реанимации.

"Там не было ни больных, ни оборудования, там было только белье. Причиной возгорания предварительно стало грубое нарушение противопожарной безопасности одной из сотрудниц", - уточнил он.

КГКБ №1 многопрофильное медицинское учреждение высшей категории аккредитации, одна из ведущих коммунальных больниц Киева, обслуживает более 500 тыс. человек. На базе больницы работают отделения с универсальными операционными, где внедряется высокотехнологичные и высокоэффективные методы диагностики и лечения больных, отлаженные методы телехирургии, лапароскопии, криохирургии, радиохирургии, лазерохирургии, проводятся хирургические лапараскопические операции. Клиника оснащена оборудованием с использованием электронной и ультразвуковой аппаратуры, магнитно-резонансной и компьютерной томографии.

Теги: #киев #больница #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:34 15.03.2021
В Киеве прогнозируют густой туман и снижение видимости на дорогах

В Киеве прогнозируют густой туман и снижение видимости на дорогах

16:26 15.03.2021
Пожар в реанимации одной из больниц Киева ликвидирован, пострадавших нет – полиция

Пожар в реанимации одной из больниц Киева ликвидирован, пострадавших нет – полиция

14:41 15.03.2021
В Киеве презентовали новый гастрономический продукт Kyiv Pie

В Киеве презентовали новый гастрономический продукт Kyiv Pie

11:13 15.03.2021
В Киеве за сутки выявлены 313 новых случаев COVID-19

В Киеве за сутки выявлены 313 новых случаев COVID-19

07:59 15.03.2021
Два человека погибло в ДТП в Киеве

Два человека погибло в ДТП в Киеве

00:44 15.03.2021
В Днепре ликвидирован пожар в многоквартирном доме, эвакуировано 5 человек

В Днепре ликвидирован пожар в многоквартирном доме, эвакуировано 5 человек

19:34 14.03.2021
В ночь на 15 марта будет временно изменен маршрут ночного троллейбуса № 91н в Киеве

В ночь на 15 марта будет временно изменен маршрут ночного троллейбуса № 91н в Киеве

15:45 14.03.2021
В Киеве прошли торжества по случаю Дня украинского добровольца

В Киеве прошли торжества по случаю Дня украинского добровольца

11:54 14.03.2021
В Киеве за сутки выявили 439 больных коронавирусом

В Киеве за сутки выявили 439 больных коронавирусом

20:22 13.03.2021
В Винницкой области горела одноэтажная кемпинг-гостиница, пострадавших нет

В Винницкой области горела одноэтажная кемпинг-гостиница, пострадавших нет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Франция, Италия и Германия приостанавливают использование вакцины AstraZeneca

Главный санврач Украины Ляшко заболел COVID-19

Украина будет выдавать международное свидетельство о вакцинации - Ляшко

Список общественных деятелей для вакцинации от COVID-19 сформируют региональные ДОЗы и пресс-службы ОГА – Ляшко

Переболевшим COVID-19 достаточно одной дозы вакцины Pfizer-BioNTech или Moderna - ученые

ПОСЛЕДНЕЕ

Франция, Италия и Германия приостанавливают использование вакцины AstraZeneca

Главный санврач Украины Ляшко заболел COVID-19

Украина будет выдавать международное свидетельство о вакцинации - Ляшко

В Израиле разрабатывают механизмы для въездного вакцинного туризма

В Украине за две недели вакцинации от COVID-19 утилизировано почти 100 доз вакцины

ВОЗ не видит причин прекращать использовать вакцину AstraZeneca

Минздрав работает над улучшением системы экстренной медпомощи

Список общественных деятелей для вакцинации от COVID-19 сформируют региональные ДОЗы и пресс-службы ОГА – Ляшко

Sanofi приступает к клиническим исследованиям своей второй вакцины от COVID-19

Клиника "Обериг" с ковидным стационаром подала заявку на вакцинацию сотрудников от COVID-19 – совладелец

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА