Медицина

16:44 15.03.2021

Главный санврач Украины Ляшко заболел COVID-19

2 мин читать
Главный санврач Украины Ляшко заболел COVID-19

Замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко сообщил, что заболел COVID-19, в связи с чем находится на больничном.

"Получил положительный ПЦР на ковид. Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован. Как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением", - написал Ляшко на странице в Facebook.

Ляшко подчеркнул, что был только 13 день после прививки, когда появились симптомы, поэтому "зрада" отменяется.

"Но я уверен, что именно благодаря вакцинации течение болезни пройдет без осложнений и вскоре смогу вернуться к работе! Отдельно хочу отметить, что все вакцины против COVID-19 в первую очередь разработаны и протестированы на облегчение течения болезни без осложнений для здоровья", - подчеркнул он.

По словам Ляшко, он будет находиться на больничном до отсутствия клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней, считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования; отсутствия клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней, считая с 10 дня от даты сбора материала (при положительном результате на COVID-19 методом ПЦР) без лабораторного обследования; отсутствия клинических проявлений острого респираторного заболевания, при условии получения одного отрицательного результата тестирования методом ПЦР.

Как сообщалось, 2 марта заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко публично вакцинировался от COVID-19 вакциной CoviShield.

 

Теги: #ляшко #коронавирус #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:00 15.03.2021
Франция, Италия и Германия приостанавливают использование вакцины AstraZeneca

Франция, Италия и Германия приостанавливают использование вакцины AstraZeneca

17:43 15.03.2021
Глава "Укрзализныци" заболел COVID-19, компания просит ВСК Рады организовать для него онлайн-присутствие на заседании

Глава "Укрзализныци" заболел COVID-19, компания просит ВСК Рады организовать для него онлайн-присутствие на заседании

14:53 15.03.2021
Украина будет выдавать международное свидетельство о вакцинации - Ляшко

Украина будет выдавать международное свидетельство о вакцинации - Ляшко

12:16 15.03.2021
Порошенко призывает созвать срочное заседание СНБО по ситуации с распространением Covid-19

Порошенко призывает созвать срочное заседание СНБО по ситуации с распространением Covid-19

11:13 15.03.2021
В Киеве за сутки выявлены 313 новых случаев COVID-19

В Киеве за сутки выявлены 313 новых случаев COVID-19

08:28 15.03.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 119,8 млн, число жертв - 2,65 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 119,8 млн, число жертв - 2,65 млн

08:16 15.03.2021
В Украине за сутки 6 792 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 3 491 человек

В Украине за сутки 6 792 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 3 491 человек

22:25 14.03.2021
В Молдове сократился суточный прирост новых заражений COVID-19

В Молдове сократился суточный прирост новых заражений COVID-19

18:27 14.03.2021
Парижские больницы не справляются с наплывом пациентов с COVID-19

Парижские больницы не справляются с наплывом пациентов с COVID-19

11:54 14.03.2021
В Киеве за сутки выявили 439 больных коронавирусом

В Киеве за сутки выявили 439 больных коронавирусом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Франция, Италия и Германия приостанавливают использование вакцины AstraZeneca

Украина будет выдавать международное свидетельство о вакцинации - Ляшко

Список общественных деятелей для вакцинации от COVID-19 сформируют региональные ДОЗы и пресс-службы ОГА – Ляшко

Переболевшим COVID-19 достаточно одной дозы вакцины Pfizer-BioNTech или Moderna - ученые

В Украину поставили вакцины БЦЖ – замминистра здравоохранения

ПОСЛЕДНЕЕ

В Израиле разрабатывают механизмы для въездного вакцинного туризма

В Украине за две недели вакцинации от COVID-19 утилизировано почти 100 доз вакцины

ВОЗ не видит причин прекращать использовать вакцину AstraZeneca

Минздрав работает над улучшением системы экстренной медпомощи

Список общественных деятелей для вакцинации от COVID-19 сформируют региональные ДОЗы и пресс-службы ОГА – Ляшко

Sanofi приступает к клиническим исследованиям своей второй вакцины от COVID-19

Клиника "Обериг" с ковидным стационаром подала заявку на вакцинацию сотрудников от COVID-19 – совладелец

Экспресс-тест на антиген Abbott Panbio получил маркировку CE по скринингу бессимптомных пациентов и для самостоятельного сбора образцов из носа

Около 40 пациентских организаций требуют равный доступ к неиспользованным дозам вакцины от COVID-19

Украинский поставщик СИЗ "Бико" планирует поставить в больницы 200 тыс. защитных медкостюмов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА