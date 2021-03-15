Украина будет выдавать международное свидетельство о вакцинации - Ляшко

Украина будет выдавать международное свидетельство о вакцинации, действуя в рамках международного законодательства, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в комментарии Telegram-каналу "Коронавирус инфо".

Согласно сообщению, если страна потребует при пересечении границы международное свидетельство о вакцинации против COVID-19, украинцы будут получать такую бесплатную справку в два клика.

"Но внедрять и требовать справку о прививке против COVID-19 сейчас не стоит. Я полностью разделяю мнение председателя Европейского регионального бюро ВОЗ Ганса Клюге, который публично предостерегает Еврокомиссию от планов ввести документы о вакцинации против COVID-19", - сказал Ляшко.