Медицина

14:53 15.03.2021

Украина будет выдавать международное свидетельство о вакцинации - Ляшко

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Украина будет выдавать международное свидетельство о вакцинации - Ляшко

Украина будет выдавать международное свидетельство о вакцинации, действуя в рамках международного законодательства, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в комментарии Telegram-каналу "Коронавирус инфо".

Согласно сообщению, если страна потребует при пересечении границы международное свидетельство о вакцинации против COVID-19, украинцы будут получать такую бесплатную справку в два клика.

"Но внедрять и требовать справку о прививке против COVID-19 сейчас не стоит. Я полностью разделяю мнение председателя Европейского регионального бюро ВОЗ Ганса Клюге, который публично предостерегает Еврокомиссию от планов ввести документы о вакцинации против COVID-19", - сказал Ляшко.

Теги: #ляшко #вакцинация #свидетельство
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