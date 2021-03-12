Медицина

10:51 12.03.2021

Минздрав работает над улучшением системы экстренной медпомощи

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Минздрав работает над улучшением системы экстренной медпомощи

 Министерство здравоохранения продолжает работать над улучшением системы экстренной медицинской помощи в 2021 году, сообщила первый замминистра здравоохранения Ирина Садовяк в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"В 2021 году Минздрав продолжает работать над улучшением экстренки. В госбюджете на нее предусмотрен 1 млрд грн ", - сказала она.

По словам замминистра, за эти средства планируется закупить около 400 автомобилей экстренной помощи, создать учебно-тренировочные отделения в центрах экстренки, запустить пилот по аэромедицинской эвакуации во Львовской и Киевской областях, а также запустить масштабный образовательный проект по подготовке работников экстренной медпомощи.

Садовяк также подчеркнула, что, по данным информационно-аналитической системы "Централь 103", нагрузка на экстренную медпомощь растет на протяжении нескольких недель.

"За последнюю неделю нагрузка на систему экстренной помощи продолжает расти. В частности, в среднем в сутки по номеру 103 принимают 31 тыс. звонков, бригады экстренки осуществляют более 15 тыс. выездов, 4,5 тыс. случаев заканчиваются госпитализацией", - сказала замминистра.

Теги: #минздрав #экстренная_помощь
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