Медицина

16:42 11.03.2021

Украинский поставщик СИЗ "Бико" планирует поставить в больницы 200 тыс. защитных медкостюмов

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Украинский поставщик СИЗ "Бико" планирует поставить в больницы 200 тыс. защитных медкостюмов

Поставщик средств индивидуальной защиты (СИЗ) компания "Бико" до конца 2021 года планирует поставить в украинские больницы 200 тыс.защитных медицинских костюмов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, костюмы, имеющие сертификат стандарта высокого уровня защиты ДСТУ EN14126: 2008, могут быть поставлены в медучреждения, принимающие пациентов с COVID-19.

"В 2020 году компания "Бико" создала улучшенные комбинезоны, которые способны защитить медицинский персонал от COVID-19 благодаря специальному материалу, который используется при изготовлении комбинезонов BeSafe PRO MASTER и BeSafe PRO MASTER STRONG, не пропускает микроорганизмы", - сообщается в пресс-релизе.

В компании отметили, что качество комбинезонов и их соответствие стандарту EN 14126 было подтверждено по результатам тестирования в международной лаборатории. Комбинезоны BeSafe PRO MASTER, BeSafe PRO MASTER STRONG и халат защитный полипропиленовый получили Сертификаты экспертизы типа, подтверждающие соответствие продуктов нормам ДСТУ EN14126: 2008. Также продукция была протестирована Институтом общественного здоровья им. А.Н. Марзеева АМН Украины и Институтом микробиологии и вирусологии имени Д.К. Заболотного НАН Украины, где подтвердили возможность ее применения медицинским персоналом при борьбе с COVID-19.

В 2020 году компания "Бико" отправила более 100 тыс. комбинезонов для медиков, которые работают с ковид-больными. Компании поставляет товары медицинского назначения и является партнером компаний-производителей средств индивидуальной защиты - 3М (США), JSP (Великобритания) и Kimberly-Clark (США).

Теги: #защитные_костюмы #бико
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Интерфакс-Украина
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