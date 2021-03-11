Экспресс-тест на антиген Abbott Panbio получил маркировку CE по скринингу бессимптомных пациентов и для самостоятельного сбора образцов из носа

Экспресс-тест на антиген Abbott Panbio получил маркировку CE по скринингу бессимптомных пациентов и для самостоятельного сбора образцов из носа с помощью ватного тампона, что даст возможность проводить массовое тестирование населения, не имеющего никаких симптомов заболевания COVID-19.

Как сообщается в пресс-релизе компании Abbott, результаты тестов продемонстрировали 93,8% чувствительности и 100% специфичности при клиническом исследовании людей без симптомов с высокими вирусными нагрузками.

Одобренный тест предусматривает удобное для пациента взятия малоинвазивного мазка из носа.

"Пациенты могут самостоятельно выполнять сбор образцов под наблюдением медицинского работника. Тест Panbio COVID-19 Ag обеспечивает результаты уже через 15 минут без каких-либо приборов с помощью проверенной технологии иммунохроматографического анализа Abbott", - сообщается в пресс-релизе.

В Abbott сообщили, что с августа 2020 года направили 200 млн экспресс-тестов на антиген Panbio в 120 стран мира.