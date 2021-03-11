Медицина

17:00 11.03.2021

Около 40 пациентских организаций требуют равный доступ к неиспользованным дозам вакцины от COVID-19

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Около 40 пациентских организаций требуют равный доступ к неиспользованным дозам вакцины от COVID-19

Общественные организации пациентов потребовали предоставить всем гражданам равный доступ к неиспользованным дозам вакцины от COVID-19, которые остаются в многодозовых флаконах после вакцинации приоритетных групп населения.

"1 марта Минздрав Украины разрешил использовать остатки доз вакцин для общественных деятелей. Однако четкого определения понятия "общественный деятель", как и алгоритма применения неиспользованных доз вакцин из открытого флакона Минздрав не представил и не предоставил", - указано в подписанном 37-ю общественными организациями тексте обращения.

Пациенты подчеркивают, что "сам принцип вакцинации общественных деятелей является необоснованным, ведь социологические исследования показывают, что вакцинации известных людей усиливает готовность делать прививки только для около 2% украинский. Тогда как положительный опыт вакцинации знакомых и родственников, а также советы врача добавляют мотивации соответственно 34% и 27% респондентов".

"Мы считаем это непрозрачной практикой, которая создает поле для злоупотреблений и спекуляций. Нарушает принцип справедливости и равных возможностей для любого гражданина с не приоритетных групп получить вакцину", - указали пациентские организации.

Пациенты потребовали от Минздрава предоставить возможность доступа для всех граждан, которые не входят в группы риска, получить вакцинацию из неиспользованных доз вакцин из открытого флакона, и разработать соответствующий алгоритм обеспечения такого доступа.

По мнению пациентских организаций, в алгоритме нужно указать, как получить информацию о количестве неиспользованных вакцин, а также каков порядок получения вакцины вне очереди.

Кроме того, алгоритм должен предусматривать обязательное получение второй дозы вакцины теми гражданами, которые прививались первой дозой благодаря этому алгоритму.

Как сообщалось, зампредседателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа (фракция "Слуга народа") обратилась к Минздраву с требованием обеспечить распределение остатков доз ковидной вакцины в многодозовых флаконах между всеми желающими, подавшими заявки на вакцинацию через приложение "Дия".

Ранее, 1 марта министр здравоохранения Максим Степанов внес изменения в Национальный план вакцинации, которые разрешили использовать неиспользованные по тем или иным причинам остатки вакцин в многодозовых флаконах для вакцинирования общественных деятелей и публичных персон для поддержки информационной кампании вакцинации от COVID-19.

Теги: #организации #вакцина #пациенты_украины
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