"Охматдет" будет предоставлять лабораторные услуги для взрослых, нуждающихся в пересадке костного мозга

Национальная детская специализированная больница (НДСБ) "Охматдет" будет предоставлять лабораторные и диагностические услуги для взрослого населения, нуждающегося в трансплантации костного мозга, сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Взрослые, которые нуждаются в трансплантации костного мозга, смогут получить необходимые лабораторные и диагностические услуги в НДСБ "Охматдет". Минздрав утвердил новый статут, в соответствии с которым такое расширение услуг для взрослого населения стало возможным", - сказала она.

Лаборатория "Охматдета" единственная в Украине предоставляет такой спектр услуг, подчеркнула замминистра.

Шаталова отметила, что также "Охматдет" сможет предоставлять услуги экстракорпорального фотофереза, необходимого для лечения осложнений после трансплантации костного мозга. Ранее такие услуги предоставлялись только детям.