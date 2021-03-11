Медицина

09:09 11.03.2021

Завод по выпуску вакцин может быть построен в Латвии

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Завод по выпуску вакцин может быть построен в Латвии

Латвийские фармацевтические предприятия Olainfarm, Grindeks и Pharmidea при поддержке государства готовы построить лабораторию и завод по производству вакцин от COVID-19, сообщил председатель правления Латвийской ассоциации предпринимателей химической и фармацевтической отрасли, совладелец Pharmidea Виталий Скривелис на заседании парламента.

Затраты на создание производства и лаборатории могут составить 62-68 млн евро.

Он отметил, что в будущем пандемия может повториться, поэтому важно подготовиться к ней заблаговременно. "С точки зрения вакцинации по сравнению с другими европейскими странами мы в хвосте, потому что нам просто не хватает вакцин. Три ведущих предприятия Латвии Grindeks, Olainfarm и Pharmidea высказали предложение министерству экономики построить в ближайшие пять лет в Латвии индустриальную лабораторию и завод, который сможет производить вакцины на месте на основе купленной технологии", - сказал Скривелис.

Для приобретения технологии производства вакцин в первый год потребуется около 15 млн евро, в последующие - около 12 млн евро.

Строительство такого завода и повышение доступности вакцин, по словам Скривелиса, позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения.

Теги: #латвия #вакцины #завод
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