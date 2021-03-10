Минздрав до конца марта ожидает еще 1,5 млн доз закупленной Crown Agents вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield)

Министерство здравоохранения до конца марта ожидает поставку еще 1,5 млн доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield), закупленной за средства госбюджета британским закупочным агентством Crown Agents.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил журналистам в среду.

"До конца марта должны поступить еще 1,5 млн доз вакцины CoviShield", - сказал он.

Вместе с тем, министр предупредил, что "могут быть задержки".

Как сообщалось, первая партия в 500 тысяч доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) была доставлена в Украину утром 23 февраля.

Уже 25 февраля в Украине началась вакцинация медработников. Кроме них, вакцинировались также министр здравоохранения Максим Степанов и президент Украины Владимир Зеленский.

Препарат Oxford/AstraZeneca производится на мощностях Serum Institute (Индия) и имеет локальное (торговое) название Covishield. Для экстренного применения в Украине его зарегистрировали 22 февраля.

Кроме того, Украина получила подтверждение о поставках в рамках механизма COVAX 2,2-3,7 млн доз вакцин Oxford / AstraZeneca в I-II квартале 2021 года. Кроме того, эта вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей.

Украина также заключила дополнительные прямые контракты на поставку вакцины от COVID-19, разработанные с участием компаний AstraZeneca (Великобритания-Швеция) и NovaVax (США) и производятся на мощностях Serum Institute (Индия).