Минздрав приобрел более 6,5 млн экспресс-тестов на антиген к коронавирусу SARS-CoV-2, 4,312 млн тестов уже развезены по регионам

Министерство здравоохранения приобрело более 6,5 млн экспресс-тестов на антиген к коронавирусу SARS-CoV-2, из них 4,312 млн тестов уже распределены и доставлены по регионам в коммунальные медучреждения.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, еще более 1,873 млн экспресс-тестов будут поставлены в медучреждения независимо от формы собственности и для физлиц-предпринимателей, имеют контракт с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) в рамках программы медицинских гарантий (ПМГ) и проводят предварительную диагностику COVID-19.

Кроме того, по словам Ляшко, еще 358,625 тыс. экспресс-тестов будут поставлены в пункты тестирования на контрольных пунктах въезда и выезда на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и Севастополя. Часть из этих экспресс-тестов будут распределены между учреждениями здравоохранения, независимо от формы собственности, на территории регионов, где установлен "красный" уровень эпидемической опасности и учреждениями здравоохранения, которые подчинены Министерству здравоохранения Украины.