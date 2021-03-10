Минздрав намерен урегулировать деятельность трансплант-координаторов

Министерство здравоохранения работает над проектами приказов относительно трансплантации, сообщил замминистра здравоохранения Игорь Иващенко в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"В частности, приказ об утверждении положения о регулировании деятельности трансплант-координаторов. Приказ описывает порядок внесения пациентов в лист ожидания на трансплантацию, устанавливает унифицированные критерии для внесения в лист. Также приказом определяются действия медперсонала после сформированной пары донор-реципиент и механизм взаимодействия с ЕГИСТ (Единой информационной системой по вопросам трансплантации – ИФ)", - сказал он.

Кроме того, по словам Иващенко, отрабатывается проект приказа "Некоторые вопросы организации посмертного донорства".

"Приказом четко прописывается порядок действий трансплант-координаторов в медучреждении, определяется состав бригады по изъятию анатомических материалов, в частности в бригаду теперь могут входить врачи-комбустиологи, что позволит обеспечить использование донорской кожи для лечения ожогов. Кроме того, приказом расширяется перечень анатомических материалов, что создает предпосылки к развитию в Украине новых видов трансплантации", - добавил замминистра.