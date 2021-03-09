Медицина

13:42 09.03.2021

НСЗУ приостановила финансирование 83 медучреждений по тем пакетам, по которым они не выполнили условия переходного финансирования

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НСЗУ приостановила финансирование 83 медучреждений по тем пакетам, по которым они не выполнили условия переходного финансирования

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) приостановила финансирование 83 медучреждений по пакетам, по которым эти клиники не выполнили условия переходного финансирования, сообщил и.о. главы Национальной службы здоровья Украины Андрей Виленский.

"Что касается упомянутых 83 заведений - мы остановили финансирование по пакетам услуг, по которым не были выполнены условия. И это сделано в интересах пациента", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он напомнил, что с начала второго этапа медреформы (1 апреля 2020 года) около 500 медучреждений получили т.н. переходное финансирование, чтобы иметь возможность выполнить условия НСЗУ.

"Мы дали им шесть месяцев на то, чтобы выполнить требования. Это были преимущественно заведения, которые предоставляли стационарную помощь и не соответствовали базовым требованиям. К примеру, в некоторых учреждениях, где лечат пневмонию и где нужно измерить уровень кислорода в крови, не было такого прибора, как пульсоксиметр. Мы с учреждениями заключили договор, но они получили отсрочку выполнения этого требования до 1 октября. По состоянию на 1 октября только 83 заведения не соответствовали условиям», - сказал он.

 

Теги: #нсзу #финансирование #виленский
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