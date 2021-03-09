НСЗУ инициировала ряд уголовных производств в отношении медучреждений из-за повлекших смерть пациента случаев невыполнения контрактов

Национальная служба здоровья Украины ( НСЗУ) инициировала ряд уголовных производств из-за случаев невыполнения медучреждениями контрактов с НСЗУ, потенциально приведших к смерти пациентов, сообщил и.о. главы Национальной службы здоровья Украины Андрей Виленский.

"Если мы обнаружили проблему, то может быть санкция. Если нужно передать информацию в правоохранительные органы, мы это также делаем. Запросов в полицию и прокуратуру, действительно, направлено десятки, открыт ряд уголовных производств", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В частности, по словам Виленского, по обращению в НСЗУ открыты уголовные производства по факту непрофессиональных действий семейного врача Полесской ЦРБ, которые потенциально привели к смерти пациентки, непредоставления медработниками КНП "Городская клиническая инфекционная больница" Одесского горсовета и КНП "Одесский областной центр социально значимых болезней" Одесского областного совета медицинской помощи пациентке, что привело к ее смерти, непредоставления медработниками КНП "Киевский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" и КНП "Центральная районная больница Киево-Святошинского районного совета" помощи больному без уважительных причин, что привело к ее смерти, непредоставление медработниками КНП Белоцерковского городского совета "Белоцерковская городская больница № 3" помощи больному без уважительных причин, что привело к его смерти, а также по факту незаконных требований работников КНП "Полтавская областная клиническая инфекционная больница Полтавского областного совета" по оплате медуслуг и лекарственных средств, использованных в ходе лечения пациента.

"Мы не стремимся к судебным процессам. Наша задача не наказывать другую сторону договора, а также не вернуть средства. Главная цель - изменить поведение поставщика услуг, изменить поведение больницы по отношению к пациенту. Поэтому все эти меры должны быть очень взвешенными", - сказал и.о. главы НСЗУ.