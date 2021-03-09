Медицина

13:44 09.03.2021

НСЗУ инициировала ряд уголовных производств в отношении медучреждений из-за повлекших смерть пациента случаев невыполнения контрактов

2 мин читать
НСЗУ инициировала ряд уголовных производств в отношении медучреждений из-за повлекших смерть пациента случаев невыполнения контрактов

Национальная служба здоровья Украины ( НСЗУ) инициировала ряд уголовных производств из-за случаев невыполнения медучреждениями контрактов с НСЗУ, потенциально приведших к смерти пациентов, сообщил и.о. главы Национальной службы здоровья Украины Андрей Виленский.

"Если мы обнаружили проблему, то может быть санкция. Если нужно передать информацию в правоохранительные органы, мы это также делаем. Запросов в полицию и прокуратуру, действительно, направлено десятки, открыт ряд уголовных производств", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В частности, по словам Виленского, по обращению в НСЗУ открыты уголовные производства по факту непрофессиональных действий семейного врача Полесской ЦРБ, которые потенциально привели к смерти пациентки, непредоставления медработниками КНП "Городская клиническая инфекционная больница" Одесского горсовета и КНП "Одесский областной центр социально значимых болезней" Одесского областного совета медицинской помощи пациентке, что привело к ее смерти, непредоставления медработниками КНП "Киевский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" и КНП "Центральная районная больница Киево-Святошинского районного совета" помощи больному без уважительных причин, что привело к ее смерти, непредоставление медработниками КНП Белоцерковского городского совета "Белоцерковская городская больница № 3" помощи больному без уважительных причин, что привело к его смерти, а также по факту незаконных требований работников КНП "Полтавская областная клиническая инфекционная больница Полтавского областного совета" по оплате медуслуг и лекарственных средств, использованных в ходе лечения пациента.

"Мы не стремимся к судебным процессам. Наша задача не наказывать другую сторону договора, а также не вернуть средства. Главная цель - изменить поведение поставщика услуг, изменить поведение больницы по отношению к пациенту. Поэтому все эти меры должны быть очень взвешенными", - сказал и.о. главы НСЗУ.

Теги: #нсзу #виленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:00 09.03.2021
Клиники привыкли брать деньги у пациентов, и эта привычка уже почти генетическая - и.о. главы НСЗУ

Клиники привыкли брать деньги у пациентов, и эта привычка уже почти генетическая - и.о. главы НСЗУ

13:54 09.03.2021
Отсутствие резервных источников электроснабжения в больницах может привести к смерти пациентов – и.о. главы НСЗУ

Отсутствие резервных источников электроснабжения в больницах может привести к смерти пациентов – и.о. главы НСЗУ

13:42 09.03.2021
НСЗУ приостановила финансирование 83 медучреждений по тем пакетам, по которым они не выполнили условия переходного финансирования

НСЗУ приостановила финансирование 83 медучреждений по тем пакетам, по которым они не выполнили условия переходного финансирования

13:02 09.03.2021
На стационарное лечение пациентов с COVID-19 в 2020 году потрачено 11 млрд грн – глава НСЗУ

На стационарное лечение пациентов с COVID-19 в 2020 году потрачено 11 млрд грн – глава НСЗУ

17:48 24.02.2021
НСЗУ обнародовала объявление о заключении договоров с медучреждениями по пакету вакцинации

НСЗУ обнародовала объявление о заключении договоров с медучреждениями по пакету вакцинации

13:05 19.02.2021
Количество госпитализаций с COVID-19 в январе сократилось почти на 30% - НСЗУ

Количество госпитализаций с COVID-19 в январе сократилось почти на 30% - НСЗУ

11:03 18.02.2021
НСЗУ вводит пакет вакцинации от COVID-19 в Программу медгарантий 2021

НСЗУ вводит пакет вакцинации от COVID-19 в Программу медгарантий 2021

12:33 01.02.2021
Программа медицинских гарантий 2021г предусматривает 35 пакетов медуслуг – НСЗУ

Программа медицинских гарантий 2021г предусматривает 35 пакетов медуслуг – НСЗУ

11:56 29.01.2021
ЕБА просит однозначно урегулировать возможность закупки не входящих в Нацперечень лекарств

ЕБА просит однозначно урегулировать возможность закупки не входящих в Нацперечень лекарств

11:59 26.01.2021
НСЗУ разработает пакет Программы медгарантий, чтобы покрыть расходы на вакцинацию от COVID-19 – Шмыгаль

НСЗУ разработает пакет Программы медгарантий, чтобы покрыть расходы на вакцинацию от COVID-19 – Шмыгаль

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На стационарное лечение пациентов с COVID-19 в 2020 году потрачено 11 млрд грн – глава НСЗУ

Глава Минздрава не доволен темпами вакцинации от COVID-19 в Украине

Простуда не является противопоказанием к вакцинации от COVID-19 – Ляшко

МЗУ обратилось в Минздрав с запросом о статусе регистрации вакцины китайской компании Sinovac

Темпы вакцинации от COVID-19 рассчитываются исходя из количества вакцины в Украине – Ляшко

ПОСЛЕДНЕЕ

Наполненность мест в коронавирусных больницах Львовской области выросла на 20% за две недели

Глава Минздрава не доволен темпами вакцинации от COVID-19 в Украине

За сутки в Украине от коронавируса вакцинировались 1 279 человек

Более 100 сотрудников медсети "Добробут" вакцинировались от COVID-19 в рамках национальной кампании

Степанов убежден в высоком качестве и эффективности закупленной вакцины CoviShield

МЗУ ожидает от "Лекхима" документы об эффективности китайской вакцины CoronaVac, от Минздрава - решение о ее регистрации

Простуда не является противопоказанием к вакцинации от COVID-19 – Ляшко

Израиль, Австрия и Дания договорились совместно работать над вакциной против COVID-19

Окончательная эффективность китайской вакцины CoronaVac составила 83,5% - "Лекхим"

Выявление в Украине британского штамма коронавируса не повлияет на ход вакцинальной кампании – Ляшко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА