Наполненность мест в коронавирусных больницах Львовской области выросла на 20% за две недели

В больницах Львовской области, где лечат пациентов с коронавирусом, заполнены 50% мест, сообщил на брифинге во вторник директор департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Орест Чемерыс.

"По состоянию на сегодняшнее утро больничная сеть наполнена на 50%, в больницах находятся на лечении более 1900 пациентов… Две недели тому в стационарах области находились более 1100 больных с коронавирусом. За две недели наполненность мест в больницах возросла на 20%", - рассказал Чемерыс.

По его словам, самая напряженная ситуация сейчас во Львовском и Дрогобычском районах.

"Лабораторный центр Минздрава рассчитал интенсивный показатель заболеваемости на Covid-19. В среднем по области он приближается к 255 на 100 000 человек, а в Дрогобычском – 320, и во Львовском составил 360 на 100 000 человек. Эти два района – тревожные", - сказал Чемерыс.

По его словам, за минувшие сутки во Львовской области обнаружили 351 новый случай заболевания коронавирусом, госпитализированы 99 человек.

В реанимациях находятся 162 человека, из них 39 – на аппаратах ИВЛ.