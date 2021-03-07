За сутки в Украине от коронавируса вакцинировались 1 279 человек

За прошедшие сутки в Украине от коронавируса вакцинировались 1 279 человек, а количество украинцев, записавшихся в лист ожидания вакцинации, превысило 155 тысяч, сообщает пресс-служба Минздрава в воскресенье.

"1 279 человек привито против COVID-19 за сутки 6 марта 2021 года в Украине.17 037 человек привито с начала прививочной кампании. Прививание проводилось 30 мобильными бригадами по иммунизации. По состоянию на 6 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 155 471 человек", - говорится в сообщении Минздрава, обнародованном в Telegram.

Как сообщалось ранее, первая партия в 500 тысяч доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) была доставлена в Украину утром 23 февраля.

Уже 25 февраля в Украине началась вакцинация медработников. Кроме них, вакцинировались также министр здравоохранения Максим Степанов и президент Украины Владимир Зеленский.

Препарат Oxford/AstraZeneca производится на мощностях Serum Institute (Индия) и имеет локальное (торговое) название Covishield. Для экстренного применения в Украине его зарегистрировали в понедельник, 22 февраля.

Украина получила подтверждение о поставках в рамках механизма COVAX 2,2-3,7 млн доз вакцин Oxford / AstraZeneca в I-II квартале 2021 года. Кроме того, эта вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей.

Украина также заключила дополнительные прямые контракты на поставку вакцины от COVID-19, разработанные с участием компаний AstraZeneca (Великобритания-Швеция) и NovaVax (США) и производятся на мощностях Serum Institute (Индия).