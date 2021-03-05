МЗУ ожидает от "Лекхима" документы об эффективности китайской вакцины CoronaVac, от Минздрава - решение о ее регистрации

Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) ожидает от АО "Лекхим" (Киев) документы относительно эффективности китайской вакцины CoronaVac, от Министерства здравоохранения - решение о регистрации этой вакцины, сообщило МЗУ.

"Не менее чем за три рабочих дня до даты поставки поставщик ("Лекхим" - ИФ) обязан предоставить заказчику свидетельство о регистрации продукции в Украине. Нам известно о рассмотрении уполномоченными органами обращения заявителя о регистрации вакцины производства компании Sinovac Biotech Ltd. Поскольку пока отсутствует информация о регистрации, мы понимаем, что процесс рассмотрения документов и принятия решения Минздрава продолжается" – написало МЗУ в "Фейсбук" в пятницу.

Кроме того, в МЗУ отмечают, что, согласно условиям договора, установленный показатель эффективности вакцины должен составлять не менее 70% снижения заболеваемости в исследуемой группе по сравнению с контрольной группой. Это должно быть подтверждено в плацебо-контролируемом клиническом испытании.

"Для принятия товара мы ожидаем от поставщика предоставления полного пакета документов, определенных договором. Также ожидаем данные об эффективности вакцины. Указанные документы пока не предоставлены", - подчеркивают в МЗУ.

Уточняется, что, согласно договору, первые 700 тыс. доз вакцины CoronaVac должны быть поставлены в Украину не позднее 30 дней после ее регистрации в одной из указанных в перечне стран. 5 февраля вакцина производителя была зарегистрирована в Китае, поэтому первая партия должна быть передана и принята ГП "МЗУ" не позднее 7 марта 2021 года.

Как сообщалось, "Лекхим", выступающая в качестве уполномоченного представителя китайской компании Sinovac Biotech в Украине, сообщил об успешном завершении третьей фазы клиниспытаний вакцины CoronaVac в Турции. По данным фармкомпании, окончательная эффективность вакцины составила 83,5%. При этом уточнялось, что в испытаниях вакцины в Турции участвовало более 10 тыс. чел. Вакцина предупреждает тяжелые формы течения заболевания и госпитализацию в 100% случаев.

В рамках контракта с Минздравом о поставке 1,9 млн доз вакцин от COVID-19 китайской Sinovac Biotech "Лекхим" должен поставит в Украину первые 700 тыс. доз в марте.

Группа "Лекхим" и компания Sinovac Biotech, являющиеся партнерами, достигли соглашения в переговорах, длившихся 10 месяцев, о сотрудничестве в вопросе дистрибуции и локализации производства в Украине вакцины против вируса SARS-CoV-2 сроком на пять лет. Согласно договору, "Лекхим" является официальным и эксклюзивным поставщиком вакцины CoronaVac в Украине.

CoronaVac – инактивированная вакцина. В ней используется традиционный для вакцин механизм, при котором неживой вирус, который не может реплицировать в клетках человека, используется для активизации иммунной системы. Испытания третьей фазы китайской вакцины уже прошли в Бразилии и Индонезии. Продолжаются испытания в Турции и Чили.