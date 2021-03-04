Выявление в Украине британского штамма коронавируса не повлияет на ход вакцинальной кампании – Ляшко

Выявление в Украине британского штамма коронавируса не повлияет на ход вакцинальной кампании, прогнозирует главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Выявление британской мутации коронавируса не повлияет на ход вакцинальной кампании. Британская мутация не влияет эффективность вакцинации. Выявление британского штамма должно еще раз напомнить украинцам о необходимости соблюдать противоэпидемические меры", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в четверг.

Ляшко также сообщил, что в настоящее время ученые изучают влияние южно-африканской мутации вируса, и напомнил, что британский штамм выявлен у двух жителей Ивано-Франковской области.

Как сообщалось, по информации Центра общественного здоровья (ЦОЗ) в четверг Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского НАМН Украины сообщил об обнаружении в Украине британского штамма коронавируса.

В процессе секвенирования 20-ти образцов было определено, что два образца из Ивано-Франковской области относятся к британскому варианту с имеющимися характерными мутациями. Результаты исследования уже внесены в базу данных GISAID (глобальная научная инициатива, которая обеспечивает открытый доступ к геномных данных вирусов гриппа и SARS-CoV-2).

Ранее, 24 февраля ЦОЗ получил результаты секвенирования 48 образцов из лаборатории, функционирующей на базе Клиники Шарите (Берлин, Германия). Эти образцы были взяты на 11 административных территориях Украины, в том числе Ивано-Франковской области. Всего вирусологическая лаборатория ЦОЗ отправила в определенные ВОЗ лаборатории 200 образцов со всей Украины. Исследования других образцов продолжаются.

Вирусологическая референс-лаборатория ЦОЗ продолжает ежемесячно направлять в ВОЗ клинические образцы на секвенирование. Следующие 338 образцов из Украины будут отправлены в лабораторию в Лондоне 9 марта.