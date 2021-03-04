Медицина

16:50 04.03.2021

МЗУ обратилось в Минздрав с запросом о статусе регистрации вакцины китайской компании Sinovac

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МЗУ обратилось в Минздрав с запросом о статусе регистрации вакцины китайской компании Sinovac

Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) обратилось в Министерство здравоохранения с запросом о статусе регистрации вакцины от COVID-19 производства китайской компании Sinovac, сообщили в МЗУ.

"Мы обратились в Минздрав с просьбой предоставить информацию о статусе рассмотрения вопроса регистрации вакцины от Sinovac, а так же о заявленном уровне эффективности", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в МЗУ.

В госпредприяти отмечают, что поставка первой партии в 700 тыс. доз вакцины по условиям договора должна состояться не позднее 7 марта.

"Для принятия товара мы должны убедиться в соответствии вакцины определенным в договоре требованиям, в частности регистрации в Украине и показателям эффективности", - сообщили в МЗУ.

Как сообщалось, 1 марта фармкомпания "Лекхим" (Киев) заявила, что ожидает регистрации вакцины от коронавирусной инфекции CoronaVac производства компании Sinovac Life Sciences, которую компания должна поставить в Украину по договору о закупке вакцин от COVID-19 за средства госбюджета. В рамках контракта с Минздравом о поставке 1,9 млн доз вакцин от COVID-19 китайского производителя "Синовак" (Sinovac Biotech) "Лекхим" должен поставит в Украину первые 700 тыс. доз в марте.

Группа "Лекхим" и компания Sinovac Biotech, являющиеся партнерами, достигли соглашения в переговорах, длившихся 10 месяцев, о сотрудничестве в вопросе дистрибуции и локализации производства в Украине вакцины против вируса SARS-CoV-2 сроком на пять лет. Согласно договору, "Лекхим" является официальным и эксклюзивным поставщиком вакцины CoronaVac в Украине.

4 марта главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что если китайская вакцина Coronavac производства компании Sinovac не будет поставлена в Украину в оговоренные сроки, "работать по выполнению условий контракта с поставщиком вакцины (компанией АО "Лекхим") будет госпредприятие "Медицинские закупки Украины".

В ряде СМИ появилась информация, что Лекхим ождает первую партию вакцин 15 марта.

CoronaVac – инактивированная вакцина. В ней используется традиционный для вакцин механизм, при котором неживой вирус, который не может реплицировать в клетках человека, используется для активизации иммунной системы. Испытания третьей фазы китайской вакцины уже прошли в Бразилии и Индонезии. Продолжаются испытания в Турции и Чили.

Теги: #sinovac #вакцина #минздрав #мзу
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