Ляшко: мы не запрещаем допуск вакцин от COVID-19 на частный рынок, но предложений таких поставок отсутствуют

Украина не ограничивает возможность поставки вакцин от COVID-19 на частный рынок, но предложения о таких поставках в настоящее время отсутствуют, сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы не запрещаем допуск вакцин на частный рынок, но сегодня у частных поставщиков нет возможности привезти вакцину", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в четверг.

Ляшко отметил, что "государство сегодня обеспечило возможность закупки того достаточного количества вакцин, чтобы до конца года смогли вакцинироваться все желающие".

Он подчеркнул, что "если не будет глобального дефицита вакцин, то группа 18-59 лет, которая на предпоследнем этапе вакцинации, начнет вакцинацию в этом году".

Комментируя вопросы внеочередной вакцинации общественных деятелей и публичных персон, Ляшко подчеркнул, что согласно изменениям национального плана вакцинации, они могут вакцинироваться теми дозами вакцин, которые остаются в многодозовых флаконах после вакцинации приоритетных групп.

При этом, по словам Ляшко, Минздрав планирует сформировать перечень приоритетности публичных персон, чтобы урегулировать их вакцинацию вне приоритетных списков.

Кроме того, Ляшко подчеркнул, что Минздрав, выполняя условия договоров о конфиденциальности, не может разглашать цены, по которым закупаются вакцины и сроки их поставок.

"Чтобы обеспечить украинцев вакциной, мы как государство должны идти на выполнение требований производителей и не разглашать информацию о цене и графиках поставок, пока действует договор о конфиденциальности", - сказал он.

Ляшко отметил, что в случае, если китайская вакцина Coronavac производства компании Sinovac не будет поставлена в Украину в оговоренные сроки, "работать по выполнению условий контракта с поставщиком вакцины (компанией АО "Лекхим") будет госпредприятие "Медицинские закупки Украины".

Он не прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможной поставке в Украину 10 млн доз вакцины Pfizer из Израиля.

"Ведутся переговоры со всеми производителями вакцины, и они на разных стадиях подписания контрактов. Мы ожидаем, что в Украину придут вакцины всех мировых лидеров", - сказал он.