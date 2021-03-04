Медицина

09:08 04.03.2021

Одна доза AstraZeneca защищает пожилых от COVID-19 в тяжелой форме в 80,4% случаев - исследование

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Одна доза AstraZeneca защищает пожилых от COVID-19 в тяжелой форме в 80,4% случаев - исследование

Одна доза вакцины компании AstraZeneca и Оксфордского университета предотвращает заражение коронавирусом в тяжелой форме среди 80-летних в 80,4% случаев, свидетельствуют исследования ученых из Бристольского университета.

"Вакцина Оксфордского университета и AstraZeneca, которую начали применять 4 января 2021 года, показала 80,4% эффективности спустя 14 дней после одной дозы в предотвращении заболевания с симптомами, достаточно серьезными, чтобы закончится госпитализацией. Медианный возраст исследуемых пациентов был 88 лет", - говорится в сообщении на сайте Бристольского университета.

У препарата Pfizer эффективность в тех же условиях оказалась 79,3%.

В феврале Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала вакцину AstraZeneca для людей возрастом 65 лет и старше. Препарат AZD1222 - векторная вакцина. Его принцип действия вакцин заключается в том, что он содержит ослабленный безобидный вирус и ген коронавируса нового типа.

Теги: #коронавирус #вакцина #astrazeneca
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