Медицина

09:07 04.03.2021

За первую неделю вакцинации от коронавируса в Украине прививки получили 9 568 человек

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За первую неделю вакцинации от коронавируса в Украине прививки получили 9 568 человек

В течение прошлых суток, 3 марта, в Украине от коронавируса было вакцинировано 2 680 человек.

При этом, как сообщает Минздрав, по состоянию на 8:00 4 марта общее количество вакцинированных от коронавируса украинцев составляет 9 568 человек.

Как сообщалось ранее, самолет с первой партией COVID-вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) приземлился в аэропорту Борисполь утром 23 февраля.

Уже 25 февраля в Украине началась вакцинация медработников. Кроме них, вакцинировались также министр здравоохранения Максим Степанов и президент Украины Владимир Зеленский.

Препарат Oxford/AstraZeneca производится на мощностях Serum Institute (Индия) и имеет локальное (торговое) название Covishield. Для экстренного применения в Украине его зарегистрировали в понедельник, 22 февраля.

Ранее для экстренного применения её также одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, ЕС и Индия.

Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca.

Украина получила подтверждение о поставках в рамках механизма COVAX 2,2-3,7 млн доз вакцин Oxford / AstraZeneca в I-II квартале 2021 года. Кроме того, эта вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей.

Украина также заключила дополнительные прямые контракты на поставку вакцины от COVID-19, разработанные с участием компаний AstraZeneca (Великобритания-Швеция) и NovaVax (США) и производятся на мощностях Serum Institute (Индия).

 

Теги: #вакцинация #минздрав #коронавирус
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