Степанов рассказал, как изменилась медицинская система за год борьбы с COVID-19

В Украине за год борьбы с COVID-19 количество коек для больных с коронавирусом возросло до 69,5 тыс., сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Год назад в Украине зафиксировали первый случай COVID-19. За год к борьбе с пандемией удалось привлечь 131,5 тыс. врачей, перепрофилировать 542 медучреждения, увеличить количество коек 12,704 тыс. до 69,5 тыс. коек, из которых кислородом обеспечено 59,471 тыс.", - сказал он.

Министр отметил, что в настоящее время к использованию готовы 6,142 тыс. аппаратов ИВЛ.

"За год в Украине выздоровело более 1,182 млн человек. Год назад мощности лабцентров были 200 тестов в сутки, в настоящее время это около 80 тыс. тестов в сутки. Смертность на 1 млн населения в Украине втрое меньше чем в Великобритании, в два раза меньше чем во Франции, Испании, Польши. По этому показателю Украина находится на 35 месте в Европе", - добавил Степанов.

Он подчеркнул, что "мир стоит на пороге третьей волны коронавируса, но украинская медицинская система готова к ней".

"Но высоту волны мы можем регулировать вакцинацией", - добавил министр.