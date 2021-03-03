Медицина

10:17 03.03.2021

Украина в месяц может вакцинировать 5-7 млн человек – Степанов

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Украина в месяц может вакцинировать 5-7 млн человек – Степанов

Украина в месяц может вакцинировать около 5-7 млн человек, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Относительно мощностей: в месяц мы можем выходить на 5-7 млн вакцинаций",- сказал он.

Министр добавил, что с начала кампании вакцинации прививки получили уже 6888 человек, в частности, 1983 прививок за вторник.

Он подчеркнул, что к началу следующей недели Украина должна выйти на 10 тыс. вакцинаций в сутки.

"Мы проводим кампанию вакцинации каскадным путем, постепенно увеличиваем количество. Я поставил задачу, чтобы в конце этой-начале следующей недели мы вышли на 10 тыс. вакцинаций в сутки. В целом до конца 2021 года мы хотим предоставить доступ к вакцине для всех желающих", - сказал Степанов.

Теги: #вакцинация #украина
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