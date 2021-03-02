Медицина

10:37 02.03.2021

Более 38,5 тыс. человек записались в очередь на вакцинацию от COVID-19 через приложение "Дія" в первый день– Степанов

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Более 38,5 тыс. человек записались в очередь на вакцинацию от COVID-19 через приложение "Дія" в первый день– Степанов

Через приложение "Дія" в первый день запуска записи на вакцинацию от COVID-19 записались более 38,531 тыс. человек.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге во вторник, 5280 человек записались на вакцинацию через портал по вакцинации, 671 человек в очередь записались, позвонив по телефону контакт-центра Минздрава.

"Эти цифры красноречиво подтверждают готовность украинцев к вакцинации, доверии к системе здравоохранения и планам Минздрава по преодолению COVID-19. Мы старались сделать запись на вакцинацию абсолютно удобной для всех", - сказал он.

Министр подчеркнул, что модель с информацией о вакцинации полностью интегрирован в систему электронного здоровья eHealth.

Степанов уточнил, что записаться на вакцинацию можно по телефону контакт-центра Минздрава 0860 2019, через портал vaccination.covid19.gov.ua и через приложение "Дія".

По информации портала vaccination.covid19.gov.ua, по состоянию на 1 марта 2021 года одну дозу вакцины получили 4905 человек.

Теги: #вакцинация #дія #минздрав #коронавирус
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