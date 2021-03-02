Медицина

00:03 02.03.2021

Минздрав планирует летом дойти до 7 млн вакцинаций в месяц

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Минздрав планирует летом дойти до 7 млн вакцинаций в месяц

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов ожидает, что летом в Украине ускорят процесс вакцинации населения и к его окончанию планируется выйти на уровень 5-7 млн прививок в месяц. 2

"Мы планируем где-то к лету выйти на такие цифры (5-7 млн прививок в месяц - ИФ). Но, опять же, нужно, чтобы все выполняли все обязательства по тем договорам, что у нас заключены, а у нас с этим проблема ", - сказал Степанов в эфире программы "Свобода слова" на ICTV в понедельник вечером.

По его словам, в субботу и воскресенье мало вакцинаций, потому что у врачей, которые должны вакцинировать на первом этапе, выходной.

Так он ответил на заявление, что на вакцинацию при существующих темпах может уйти более 10 лет.

Кроме того, министр заверил, что уже на текущей неделе количество вакцинаций увеличится до 10 тыс.

"За последние сутки было сделано 1764 вакцинации, а 4905 человек - либо вообще мы вакцинировали первой дозой. До конца этой недели мы увеличим это количество, думаю, в среднем должны прийти к 10 тыс. вакцинаций", - сказал Степанов.

Он уверяет, что вакцинация в Украине разворачивается в "нормальном режиме, как в цивилизованных странах Европы и мира". 

Теги: #массовая #вакцинация #украина #минздрав
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