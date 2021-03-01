"Лекхим" ожидает регистрации вакцины вакцины CoronaVac от COVID-19

Фармкомпания "Лекхим" (Киев) ожидает регистрации вакцины от коронавирусной инфекции CoronaVac производства компании Sinovac Life Sciences, которую компания должна поставить в Украину по договору о закупке вакцин от COVID-19 за средства госбюджета, сообщил председатель наблюдательного совета группы Валерий Печаев.

"Мы ожидаем регистрации со дня на день ", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Печаев также сообщил, что вакциной CoronaVac уже публично вакцинировалась глава администрации Гонконга Кэрри Лам и руководители различных государственных ведомств Гонконга.

Он отметил, что по информации биомедицинского центра Института Бутантан в Сан-Паулу (Бразилия), который проводил испытания китайской вакцины в Бразилии и теперь поставляет препарат для Министерства здравоохранения Бразилии, CoronaVac эффективна против вариантов вирусов, выявленных в Великобритании и Южной Африке. Кроме того, правление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств Таиланда (FDA) дало разрешение на экстренное использование вакцины против COVID-19 от Sinovac Biotech, открыв путь для первых в стране прививок от коронавируса, вакцину Sinovac также зарегистрировало FDA для экстренного использования.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения Украины до 6 марта ожидает поставки вакцины Coronavac, произведенной китайским производителем Sinovac и закупленной Минздравом за средства госбюджета.

Ранее Печаев сообщал, что АО "Лекхим" (Киев) в рамках контракта с Минздравом о поставке 1,9 млн доз вакцин от COVID-19 китайского производителя "Синовак" (Sinovac Biotech) поставит в Украину первые 700 тыс. доз в марте.

Группа "Лекхим" и компания Sinovac Biotech, являющиеся партнерами, достигли соглашения в переговорах, длившихся 10 месяцев, о сотрудничестве в вопросе дистрибуции и локализации производства в Украине вакцины против вируса SARS-CoV-2 сроком на пять лет.

Согласно договору, "Лекхим" является официальным и эксклюзивным поставщиком вакцины CoronaVac в Украине.

Помимо продажи вакцины CoronaVac, сотрудничество предполагает организацию производства готовых лекарственных форм вакцин (в том числе CoronaVac) с 2022 года в Украине ("Лекхим-Харьков"), а с 2025-го планируется организовать полный цикл производства основного перечня вакцин.

Sinovac Biotech - китайская компания по производству вакцин, основанная в Пекине в 2001 году, мощность – от 300 до 500 млн доз вакцин шести типов для людей и животных в год. Основные продукты Sinovac: вакцины против гепатита А (преквалифицирована ВОЗ) и Б, гриппа, паротита, ветряной оспы, которые зарегистрированы и одобрены для вакцинации в 34 странах мира.

Фармгруппа "Лекхим" основана в 1992 году. В ее состав входят три предприятия: ЗАО "Технолог" (Умань) (на завершающей стадии получения преквалификации ВОЗ), АО "Лекхим-Харьков" (Харьков) и управляющая компания АО "Лекхим" (Киев). Также группа начала строительство завода в Обухове (Киевская обл.), где будут выпускаться, в том числе, антибиотики.

В номенклатуру группы "Лекхим" входит более 200 наименований лекарственных средств (таблетки, капсулы, ампулы, флаконы, суппозитории, растворы). "Лекхим" поставляет свою продукцию в 34 страны мира (СНГ, ЕС, Великобритания, Азия и Африка).

CoronaVac – инактивированная вакцина. В ней используется традиционный для вакцин механизм, при котором неживой вирус, который не может реплицировать в клетках человека, используется для активизации иммунной системы. Испытания третьей фазы китайской вакцины уже прошли в Бразилии и Индонезии. Продолжаются испытания в Турции и Чили.

Кроме того, 1 марта на Филиппинах стартовала вакцинация от коронавируса COVID-19. В воскресенье на Филиппины доставили первую партию вакцин - 600 тыс. доз от компании Sinovac Biotech пожертвовал Китай. Между тем, отмечает "Чэннел Ньюс Эйша", Филиппины, столкнувшиеся с проблемами при импорте вакцин, одними из последних в регионе получили такие препараты. Так, ранее глава Минздрава Франсиско Дуке заявил, что доставка 525,6 тыс. доз вакцины от компании AstraZeneca, запланированная на понедельник, откладывается на неделю.

В воскресенье кампания вакцинации против коронавируса началась в Таиланде.

Первая прививка вакциной китайской компании Sinovac Biotech была сделана вице-премьеру, министру здравоохранения страны Анутину Чарнвиракулу, при этом присутствовал премьер-министр Прают Чан-Оча.

Вакцина против COVID-19, разработанная китайской компанией Sinovac Biotech, эффективна против вариантов вирусов, выявленных в Великобритании и Южной Африке, заявил ан днях бразильский партнер разработчика вакцин, ссылаясь на результаты китайских исследований.

"Мы протестировали эту вакцину в Китае против английского и южноафриканского вариантов и получили хорошие результаты", - сказал Димас Ковас, глава биомедицинского центра Института Бутантан в Сан-Паулу, который проводил испытания китайской вакцины в Бразилии и теперь поставляет препарат для ее Министерства здравоохранения.

Ковас не сообщил более подробной информации о том, насколько эффективна вакцина против этих штаммов. Он также сказал, что Бутантан тестирует вакцину, известную как CoronaVac, против бразильского варианта вируса, который выявлен в городе Манаус. "Скоро мы получим результаты, и мы уверены, что они будут эффективными", - сказал Ковас на пресс-конференции в небольшом городке Серрана, в штате Сан-Паулу. Здесь Институт Бутантан в среду начал кампанию массовой вакцинации от COVID-19, направленную на все взрослое население, чтобы проверить, снизит ли это уровень инфицирования.

Ковас сказал, что он ожидает, что CoronaVac будет иметь преимущество перед другими вакцинами из-за технологии, которая используется для производства – инактивированная версия штамма коронавируса.

По его словам, эффективность китайской вакцины против бразильского штамма особенно важна для Бразилии. Правительство зарезервировало 100 миллионов доз и сделало вакцину центральным элементом своей кампании по вакцинации.

Комментарии Коваса прозвучали в связи с тем, что несколько городов в Бразилии, в том числе столицы штатов Рио, Сальвадор и Куяба, приостановили новые вакцинации, поскольку закончились дозы.

О закупке вакцин от COVID-19 за средства госбюджета уполномочила украинскую фармкомпанию АО "Лекхим" (Киев) представлять интересы Sinovac Biotech в Украине , уполномочила украинскую фармкомпанию АО "Лекхим" (Киев) представлять интересы Sinovac Biotech в Украине

Китайская Sinovac Biotech, с которой Минздрав Украины заключил договор о закупке вакцин от COVID-19 за средства госбюджета, уполномочила украинскую фармкомпанию АО "Лекхим" (Киев) представлять интересы Sinovac Biotech в Украине сроком на пять лет, начиная с 25 ноября 2020 года - до 25 ноября 2025 года.