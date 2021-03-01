Медицина

18:13 01.03.2021

Минздрав разрешил вакцинировать от COVID-19 общественных деятелей в случае остатка вакцин

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Минздрав разрешил вакцинировать от COVID-19 общественных деятелей в случае остатка вакцин

Министерство здравоохранения Украины разрешило вакцинировать от COVID-19 общественных деятелей для популяризации вакцинации при наличии остатков доз вакцин, сообщает Центр общественного здоровья в Facebook со ссылкой на соответствующий приказ Минздрава, утвержденный в понедельник.

Согласно сообщению, общественных деятелей, деятелей культуры и спорта, лидеров религиозных общин и пр. рекомендуется вакцинировать в случаях, когда зафиксирован отказ от вакцинации среди лиц, предварительно давших согласие на прививку; выявлены противопоказания к вакцинации; количества лиц, прививающихся в день работы мобильной бригады, недостаточно для полного использования всех открытых флаконов с вакциной.

"Вакцина Covishield/AstraZeneca поставляется в Украину в флаконах по 10 доз препарата в каждом. После вскрытия флакона вакцина должна быть использованы в течение шести часов, сколько же длится одна сессия мобильной выездной бригады. Повторное замораживание уже открытого флакона либо использование его по истечении указанного времени запрещено. В таких случаях неиспользованные дозы вакцины должны быть утилизированы", - отмечается в сообщении.

Теги: #вакцинация
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