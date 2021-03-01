Медицина

15:56 01.03.2021

Минздрав планирует до конца недели выйти на 10-11 тыс. вакцинаций от COVID-19 в Украине

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Минздрав планирует до конца недели выйти на 10-11 тыс. вакцинаций от COVID-19 в Украине

(Обобщенная и расширенная)

Министерство здравоохранения планирует до конца текущей недели выйти на ежедневный уровень вакцинаций от коронавирусного заболевания COVID-19 в 10-11 тыс. штук.

"К концу недели мы планируем выйти на уровень 10-11 тыс. вакцинаций в день. Вакцинация разворачивается каскадным методом, мы постоянно наращиваем объемы", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов агентству "Интерфакс-Украина после введения ему вакцины от COVID-19 AstraZeneca (Covishield) в понедельник.

При этом он отметил, что мощности системы здравоохранения в настоящее время позволяют проводить 11,3 тыс. вакцинаций в день.

Комментируя незначительное количество вакцинаций в первые выходные вакцинальной кампании, Степанов сказал: "Мы вакцинируем медиков, у них также бывают выходные, они хотят отдыхать".

Прививку от COVID-19 министру сделали в Александровской больнице Киева. Вместе с министром вакцинацию проходили сотрудники клиники.

Степанов не сообщил, когда и где будет вакцинироваться президент Владимир Зеленский, но отметил, что, возможно, президент провакцинируется вместе с военными.

Степанов сообщил, что его вакцинация и вакцинация президента Зеленского стали возможными после внесения изменений в Национальный план вакцинации, которыми разрешается использование вакцин для министра здравоохранения и президента страны.

"Сегодня буквально только что были внесены изменения в нашу дорожную карту по вакцинации, в национальный план вакцинации, которые дают возможности публично вакцинироваться министру здравоохранения и президенту Украины. Я буду первым, потом будет Владимир Александрович", - сказал он.

Он добавил, что изменения в Национальный план вакцинации также разрешают использовать неиспользованные по тем или иным причинам остатки вакцин для вакцинирования общественных деятелей и публичных персон для поддержки информационной кампании вакцинации.

"Для нас очень важно, чтобы количество людей, которые будут вакцинированы, было как можно больше. Чтобы вырабатывался коллективный иммунитет, чтобы не менее 60% населения имело иммунитет", - сказал министр.

Степанов напомнил, что с понедельника начала работать национальная платформа вакцинации, с помощью которой украинцы могут записаться на вакцинацию.

"С сегодняшнего дня начала работать платформа, которую министерство здравоохранения совместно с Минцифры сделала на базе приложения "Дия", чтобы люди могли записываться на вакцинацию", - сказал он.

Комментируя поставки вакцины Coronavac, произведенной китайским производителем Sinovac и закупленной Минздравом за средства госбюджета, Степанов сообщил, что Минздрав ожидает этой поставки до 6 марта.

"Мы ждем поставку Coronavac, по контракту вакцина должна быть поставлена до 6 марта с предоставлением всех документов по поводу эффективности", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Степанов отметил, что "государство полностью защищено с точки зрения банковских гарантий".

Он подчеркнул, что в настоящее время перечень производителей вакцин расширяется. "Производители вакцин постоянно добавляются, сегодня это 3-4 производителя в мире, а завтра - 10", - сказал министр.

При этом Степанов заверил, что украинцы могут доверять всем вакцинам, которые будут зарегистрированы в Украине.

 

Теги: #вакцинация #минздрав
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