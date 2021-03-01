Минздрав ожидает поставок вакцины Coronavac из Китая - Степанов

Министерство здравоохранения Украины ожидает поставку вакцины Coronavac, произведенной китайским производителем Sinovac и закупленной Минздравом за средства госбюджета, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы ждем поставку Coronavac, по контракту вакцина должна быть поставлена до 6марта с предоставлением всех документов по поводу эффективности", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник после вакцинации от COVID-19.

Степанов отметил, что "государство полностью защищено с точки зрения банковских гарантий".

Он подчеркнул, что в настоящее время перечень производителей вакцин расширяется.

"Производители вакцин постоянно добавляются, сегодня это 3-4 производителя в мире, а завтра - 10", сказал он.

Степанов заверил, что украинцы могут доверять всем вакцинам, которые будут зарегистрированы в Украине.