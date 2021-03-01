Медицина

14:29 01.03.2021

Минздрав планирует до конца недели выйти на 10-11 тыс. вакцинаций от COVID-19

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Минздрав планирует до конца недели выйти на 10-11 тыс. вакцинаций от COVID-19

Министерство здравоохранения планирует до конца текущей недели выйти на ежедневный уровень вакцинаций от коронавирусного заболевания COVID-19 - 10-11 тыс.

"К концу недели мы планируем выйти на уровень 10-11 тыс. вакцинаций в день. Вакцинация разворачивается каскадным методом, мы постоянно наращиваем объемы", - сказал министр Максим Степанов агентству "Интерфакс-Украина после введения ему вакцины от COVID-19 в понедельник.

При этом он отметил, что мощности системы здравоохранения в настоящее время позволяют проводить 11,300 тыс. вакцинаций в день.

Комментируя незначительное количество вацинациий в первые выходные вакцинальной кампании, Степанов сказал: "Мы вакцинируем медиков, у них также бывают выходные, они хотят отдыхать".

Прививку от COVID-19 министру сделали в Александровской больнице Киева. Трансляция обнародована на странице Минздрава в соцсети "Фейсбук".

Теги: #вакцинация
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