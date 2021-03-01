Медицина

09:29 01.03.2021

AstraZeneca планирует разработать новое поколение вакцины к осени

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AstraZeneca планирует разработать новое поколение вакцины к осени

Фармацевтическая компания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом намерены к осени текущего года создать новое поколение вакцины, которая позволит бороться с новыми вариантами коронавируса, сообщил исполнительный директор британского отделения компании Мене Пангалос на телефонном брифинге.

"Мы очень хотим попробовать сделать что-то к осени, то есть, уже в этом году", - сказал он, добавив, что график включает лабораторные работы, а также клинические исследования, необходимые для тестирования новых видов препарата.

"Когда у нас будет следующий вариант, все будут в курсе, и, надеюсь, он будет более простым", - отметил Пангалос.

В свою очередь директор Оксфордской вакцинной группы Эндрю Поллард сказал, что вакцина будет эффективно работать против британского варианта, который уже распространяется по всему миру.

 

Теги: #вакцина #astrazeneca
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