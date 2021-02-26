Канада одобрила к применению вакцину AstraZeneca против COVID-19

Министерство здравоохранения Канады в пятницу разрешило применять вакцину англо-шведской компании AstraZeneca против коронавируса COVID-19.

"Вакцина компании AstraZeneca от COVID-19 одобрена для использования из-за пандемии и в соответствии с пунктом пятым временного указа об импорте, продаже и рекламе лекарственных препаратов для использования в связи с COVID-19", - говорится в принятом Минздравом решении, опубликованном на сайте правительства Канады.

В документе говорится, что вакцина "рекомендована для активной иммунизации лиц в возрасте 18 лет и старше для предотвращения коронавирусного заболевания".

Отмечается, что эффективность вакцины оценивается в 62,1%.

Ранее в феврале эксперты Всемирной организации здравоохранения рекомендовали использовать вакцину от коронавируса COVID-19 производства англо-шведской компании AstraZeneca всем взрослым старше 18 лет.

В конце января использование данного препарата одобрило Европейское агентство лекарственных средств. После этого власти ЕС приняли решение выпустить вакцину на свой рынок.

Вакцина AZD1222 разработана специалистами фармацевтической компании AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета. Она является векторной вакциной. Принцип действия векторных вакцин заключается в том, что они содержат ослабленный безобидный вирус и ген коронавируса нового типа.