Медицина

15:00 26.02.2021

Одобрение EMA для вакцины Johnson&Johnson ожидается 11 марта - СМИ

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Одобрение EMA для вакцины Johnson&Johnson ожидается 11 марта - СМИ

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) может рекомендовать к применению вакцину от коронавируса компании Johnson & Johnson 11 марта, сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

"Одобрение Европейского агентство лекарственных средств ожидается 11 марта... Оно откроет путь для рыночного разрешения четвертой вакцины от COVID-19, наряду с препаратами Moderna, AstraZeneca и Pfizer /BioNTech ", - говорится в сообщении агентства.

Поставки вакцины ожидаются в начале апреля. По условиям сделки страны ЕС могут закупить у Johnson & Johnson вакцину для 200 млн человек.

В январе в Johnson & Johnson заявили, что эффективность их вакцины от COVID-19, вводимой одной дозой, составляет 66%. К концу 2021 года компания планирует произвести около 1 млрд доз препарата.

Европейский регулятор пока одобрил три вакцины от коронавируса: препараты производства компаний Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

В прошлом году Брюссель подписал соглашения о предварительных закупках вакцин с компаниями BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Curevac и Sanofi.

Теги: #вакцина #johnson_johnson
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