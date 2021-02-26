Ляшко: В Украине не выявили британского, южноафриканского и бразильского штаммов COVID-19

В Украине пока не выявили британского, южноафриканского и бразильского штаммов COVID-19, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"Мы получили первые результаты образцов из клиники "Шарите", куда направляли на исследования биоматериал - в Украине не подтверждено наличие британского, южноафриканского или бразильского происхождения мутаций", - сказал он.

Ляшко отметил, что на следующей неделе ожидаются результаты проведенного внутри страны секвенирования, где будут исследованы образцы от тяжелобольных в Ивано-Франковской области.

Помимо этого, замминистра подчеркнул, что тестирование во всех областях за последние семь дней превышает 300 на 100 тыс. населения. Больше всего тестируют в Киеве, Черновицкой, Ивано-Франковской и Волынской областях.