Зарегистрированы первые 7 сообщений об незначительных осложнениях после вакцинации – Ляшко

Первые сообщения о неблагоприятных событиях после иммунизации от COVID-19 поступили 25 февраля, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"25 февраля пришли первые сообщения о неблагоприятных событиях после иммунизации. Таких сообщений пришло семь, все они несерьезные – одно из Черниговской и шесть из Черкасской областей",- сказал он.

По словам Ляшко, такие сообщения поступают по электронной системе в государственный экспертный центр, все они анализируются.