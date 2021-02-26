Медицина

09:54 26.02.2021

Зарегистрированы первые 7 сообщений об незначительных осложнениях после вакцинации – Ляшко

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Зарегистрированы первые 7 сообщений об незначительных осложнениях после вакцинации – Ляшко

Первые сообщения о неблагоприятных событиях после иммунизации от COVID-19 поступили 25 февраля, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"25 февраля пришли первые сообщения о неблагоприятных событиях после иммунизации. Таких сообщений пришло семь, все они несерьезные – одно из Черниговской и шесть из Черкасской областей",- сказал он.

По словам Ляшко, такие сообщения поступают по электронной системе в государственный экспертный центр, все они анализируются.

Теги: #ляшко #вакцинация #минздрав
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