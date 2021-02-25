МЗУ готово начать госзакупки орфанных препаратов за бюджет 2021 г., не ожидая запуска механизма договоров управляемого доступа – Жумадилов

ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) готово начать закупки, в том числе, орфанных препаратов за бюджет 2021 года, не ожидая запуска механизма договоров управляемого доступа (ДУД), сообщил директор госпредприятия Арсен Жумадилов.

"Мы начнем закупки безотносительно того, какая ситуация будет с ДУД и подают ли фармпроизводители досье на препараты для оценки медицинских технологий (ОМТ), и будут ли изменения в закон о публичных закупках", - сказал он в ходе публичного диалога "Господдержка пациентов с редкими заболеваниями" в Киеве в четверг.

При этом Жумадилов отметил необходимость создания условия для регистрации фармкомпаниями орфанных препартов.

"Мы должны создать условия, чтобы производители, чьи лекарственные средства уже есть в номенклатуре и потребность в которых на 100% покрывается за счет бюджета, если это монопольная позиция и оригинальный препарат, чтобы они заходили на ДУД и показывали более выгодные условия для Украины, чем они показывают сегодня. Мы анализировали цифры и видим, что производители держат на определенном уровне цены, по которым они продают лекарственные средства в Украине", - сказал он.

Вместе с тем, он подчеркнул, закупки лекарств вне механизма ДУД, в том числе для орфанных пациентов, могут начаться, как только будут утверждены паспорта бюджетных программ и номенклатура закупок.