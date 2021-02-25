Медицина

19:08 25.02.2021

МЗУ готово начать госзакупки орфанных препаратов за бюджет 2021 г., не ожидая запуска механизма договоров управляемого доступа – Жумадилов

1 мин читать
МЗУ готово начать госзакупки орфанных препаратов за бюджет 2021 г., не ожидая запуска механизма договоров управляемого доступа – Жумадилов

ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) готово начать закупки, в том числе, орфанных препаратов за бюджет 2021 года, не ожидая запуска механизма договоров управляемого доступа (ДУД), сообщил директор госпредприятия Арсен Жумадилов.

"Мы начнем закупки безотносительно того, какая ситуация будет с ДУД и подают ли фармпроизводители досье на препараты для оценки медицинских технологий (ОМТ), и будут ли изменения в закон о публичных закупках", - сказал он в ходе публичного диалога "Господдержка пациентов с редкими заболеваниями" в Киеве в четверг.

При этом Жумадилов отметил необходимость создания условия для регистрации фармкомпаниями орфанных препартов.

"Мы должны создать условия, чтобы производители, чьи лекарственные средства уже есть в номенклатуре и потребность в которых на 100% покрывается за счет бюджета, если это монопольная позиция и оригинальный препарат, чтобы они заходили на ДУД и показывали более выгодные условия для Украины, чем они показывают сегодня. Мы анализировали цифры и видим, что производители держат на определенном уровне цены, по которым они продают лекарственные средства в Украине", - сказал он.

Вместе с тем, он подчеркнул, закупки лекарств вне механизма ДУД, в том числе для орфанных пациентов, могут начаться, как только будут утверждены паспорта бюджетных программ и номенклатура закупок.

Теги: #закупка #орфанные_препараты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:05 25.02.2021
На закупку лекарств через договоры управляемого доступа на 2021г выделено 1,3 млрд грн – замминистра

На закупку лекарств через договоры управляемого доступа на 2021г выделено 1,3 млрд грн – замминистра

18:56 25.02.2021
На закупку лекарств через договоры управляемого доступа на 2021 г. выделено 1,3 млрд грн – замминистра

На закупку лекарств через договоры управляемого доступа на 2021 г. выделено 1,3 млрд грн – замминистра

20:41 16.02.2021
В НАБУ заявляют, что расследование злоупотреблений c вакцинами от Covid-19 не воспрепятствует их закупке

В НАБУ заявляют, что расследование злоупотреблений c вакцинами от Covid-19 не воспрепятствует их закупке

19:53 10.02.2021
Минздрав готов предоставлять правоохранителям любые материалы по закупкам вакцин от коронавируса – Степанов

Минздрав готов предоставлять правоохранителям любые материалы по закупкам вакцин от коронавируса – Степанов

14:03 28.01.2021
Киевсовет намерен выделить 140 млн грн на закупку вакцины от коронавируса в 2021 году

Киевсовет намерен выделить 140 млн грн на закупку вакцины от коронавируса в 2021 году

14:37 30.12.2020
ГП "МЗУ" заключило договор на закупку вакцин от COVID-19

ГП "МЗУ" заключило договор на закупку вакцин от COVID-19

16:24 23.12.2020
Кабмин увеличил до 3 месяцев срок предоплаты при закупке средств индивидуальной защиты

Кабмин увеличил до 3 месяцев срок предоплаты при закупке средств индивидуальной защиты

10:53 22.12.2020
Минстратегпром договорилось о закупке трех Toyota Camry на 2,7 млн грн

Минстратегпром договорилось о закупке трех Toyota Camry на 2,7 млн грн

16:12 11.12.2020
Транспортный департамент КГГА договорился о закупке 45 смартфонов Samsung Galaxy S20 на 1 млн грн

Транспортный департамент КГГА договорился о закупке 45 смартфонов Samsung Galaxy S20 на 1 млн грн

19:28 21.10.2020
Налоговая милиция Киева пресекла производство фальсифицированных антисептиков, которые закупались за средства бюджета - ГФС

Налоговая милиция Киева пресекла производство фальсифицированных антисептиков, которые закупались за средства бюджета - ГФС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Медики готовы вакцинироваться от COVID-19 – глава Ассоциации анестезиологов Украины

ГЭЦ провел экспертизу двух вакцин от COVID-19 AstraZeneca и Pfizer

Crown Agents согласовывает график поставки в Украину вакцины от COVID-19 компании Novavax

Украина зарегистрировала вакцину Pfizer против Covid-19

Прибывшая в Киев COVID-вакцина Oxford/AstraZeneca (CoviShield) в ближайшее время отправится в регионы - Степанов

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине с начала года провели 19 трансплантаций органов и 29 пересадок костного мозга

Минздрав Украины намерен урегулировать дистанционную торговлю лексредствами

Минздрав Украины разработал проект госполитики относительно наркотиков до 2030 года

Минздрав утвердил новую редакцию реестра лексредств по программе реимбурсации

Медики готовы вакцинироваться от COVID-19 – глава Ассоциации анестезиологов Украины

За консультациями по поводу онкозаболеваний в медсеть "Добробут" в 2020 г. обратились более 7 тыс. человек

"Добробут" готов принять участие в вакцинации от COVID-19 вакциной Pfizer, если будут конкретные инициативы от государства

Медсеть "Добробут" закрыла два их трех стационаров для пациентов с COVID-19

НСЗУ обнародовала объявление о заключении договоров с медучреждениями по пакету вакцинации

Кабмин утвердил порядок изготовления и контроля качества био- и ксеноимплантов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА