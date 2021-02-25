Медицина

10:29 25.02.2021

В Украине с начала года провели 19 трансплантаций органов и 29 пересадок костного мозга

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В Украине с начала года провели 19 трансплантаций органов и 29 пересадок костного мозга

В Украине в рамках пилотного проекта по трансплантации с начала 2021 года провели 19 трансплантаций органов и 29 пересадок костного мозга, сообщил замминистра здравоохранения Игорь Иващенко в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"В 2021 году в рамках пилотного проекта по трансплантации проведено 14 трансплантаций почки, в том числе шесть за счет посмертного донорства, три трансплантации печени, две трансплантации сердца, а также 24 аутологических и пять аллогенных трансплантаций костного мозга", - сказал он.

Помимо этого, замминистра подчеркнул, что Кабмин в среду принял постановление, создающее предпосылки к появлению отечественных производителей биоимплантов. Также принятие постановления позволит медучреждениям, имеющим лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по комбустиологии, изготовлять и использовать аллотрансплантаты кожи, которые имеют значительно большую эффективность, чем медизделия из синтетического материала.

"То есть мы фактически разрешаем использовать донорскую кожу", - сказал Иващенко.

Теги: #трансплантация
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