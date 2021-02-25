Медицина

10:21 25.02.2021

Минздрав Украины намерен урегулировать дистанционную торговлю лексредствами

1 мин читать
Минздрав Украины намерен урегулировать дистанционную торговлю лексредствами

Министерство здравоохранения Украины намерено урегулировать возможность дистанционной торговли лекарственными средствами, сообщил замминистра здравоохранения Игорь Иващенко в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Министерство подготовило внесение изменений в лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по производству лексредств, оптовой и розничной торговли в части осуществления дистанционной торговли лексредствами. Внедрение возможности дистанционной торговли лексредствами является одним из передовых инструментов по обеспечению доступности пациентов к лексредствам", - сказал он.

По словам замминистра, соответствующий проект постановления в четверг будет обнародован для общественного обсуждения.

Иващенко добавил, что Минздрав разработал и обнародовал для общественного обсуждения проект 13-ого выпуска государственного формуляра лескредств.

Теги: #лекарства #торговля
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:57 25.02.2021
Минздрав утвердил новую редакцию реестра лексредств по программе реимбурсации

Минздрав утвердил новую редакцию реестра лексредств по программе реимбурсации

14:43 22.02.2021
В Раде планируют запретить продажу лекарств детям до 14 лет

В Раде планируют запретить продажу лекарств детям до 14 лет

18:29 16.02.2021
Канада и Украина начнут переговоры по расширению Соглашения о свободной торговле

Канада и Украина начнут переговоры по расширению Соглашения о свободной торговле

16:22 15.02.2021
Внешнеторговый дефицит Украины в 2020г сократился в 14,4 раза – до $0,26 млрд – Госстат

Внешнеторговый дефицит Украины в 2020г сократился в 14,4 раза – до $0,26 млрд – Госстат

17:14 12.02.2021
В Украине появился сервис для онкобольных, отражающий наличие бесплатных лекарств

В Украине появился сервис для онкобольных, отражающий наличие бесплатных лекарств

19:02 10.02.2021
Климатическая политика Украины будет главным экономическим приоритетом в 2021г. - торгпред

Климатическая политика Украины будет главным экономическим приоритетом в 2021г. - торгпред

18:05 04.02.2021
Глава Минфина Украины видит потенциал наращивания объема двусторонней торговли с Турцией до $10 млрд

Глава Минфина Украины видит потенциал наращивания объема двусторонней торговли с Турцией до $10 млрд

11:56 29.01.2021
ЕБА просит однозначно урегулировать возможность закупки не входящих в Нацперечень лекарств

ЕБА просит однозначно урегулировать возможность закупки не входящих в Нацперечень лекарств

21:23 27.01.2021
Счетная палата проведет аудит госзакупок лекарственных средств за 2020 года

Счетная палата проведет аудит госзакупок лекарственных средств за 2020 года

14:50 27.01.2021
Кабмин поддержал законопроект о договорах управляемого доступа при закупках лекарств

Кабмин поддержал законопроект о договорах управляемого доступа при закупках лекарств

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Медики готовы вакцинироваться от COVID-19 – глава Ассоциации анестезиологов Украины

ГЭЦ провел экспертизу двух вакцин от COVID-19 AstraZeneca и Pfizer

Crown Agents согласовывает график поставки в Украину вакцины от COVID-19 компании Novavax

Украина зарегистрировала вакцину Pfizer против Covid-19

Прибывшая в Киев COVID-вакцина Oxford/AstraZeneca (CoviShield) в ближайшее время отправится в регионы - Степанов

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине с начала года провели 19 трансплантаций органов и 29 пересадок костного мозга

Минздрав Украины разработал проект госполитики относительно наркотиков до 2030 года

Медики готовы вакцинироваться от COVID-19 – глава Ассоциации анестезиологов Украины

За консультациями по поводу онкозаболеваний в медсеть "Добробут" в 2020 г. обратились более 7 тыс. человек

"Добробут" готов принять участие в вакцинации от COVID-19 вакциной Pfizer, если будут конкретные инициативы от государства

Медсеть "Добробут" закрыла два их трех стационаров для пациентов с COVID-19

НСЗУ обнародовала объявление о заключении договоров с медучреждениями по пакету вакцинации

Кабмин утвердил порядок изготовления и контроля качества био- и ксеноимплантов

Кабмин расширил перечень медизделий для обеспечения лиц с инвалидностью

Рабгруппа при комитете здоровья нации Рады рассмотрит механизмы внедрения страховой медицины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА