Минздрав Украины намерен урегулировать дистанционную торговлю лексредствами

Министерство здравоохранения Украины намерено урегулировать возможность дистанционной торговли лекарственными средствами, сообщил замминистра здравоохранения Игорь Иващенко в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Министерство подготовило внесение изменений в лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по производству лексредств, оптовой и розничной торговли в части осуществления дистанционной торговли лексредствами. Внедрение возможности дистанционной торговли лексредствами является одним из передовых инструментов по обеспечению доступности пациентов к лексредствам", - сказал он.

По словам замминистра, соответствующий проект постановления в четверг будет обнародован для общественного обсуждения.

Иващенко добавил, что Минздрав разработал и обнародовал для общественного обсуждения проект 13-ого выпуска государственного формуляра лескредств.