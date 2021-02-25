Медицина

10:13 25.02.2021

Минздрав Украины разработал проект госполитики относительно наркотиков до 2030 года

1 мин читать
Минздрав Украины разработал проект госполитики относительно наркотиков до 2030 года

Министерство здравоохранения Украины разработало проект распоряжения правительства об утверждении государственной политики относительно наркотиков до 2030 года, сообщил замминистра здравоохранения Игорь Иващенко в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Минздрав разработал распоряжение Кабмина об утверждении госполитики относительно наркотиков на период до 2030 года и трехлетний план мер", - сказал он.

По словам замминистра, дополнительно Минздрав разработал еще два постановления Кабмина: "О внесении изменений в лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по культивированию растений, включенных в таблицу №1 Перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров", а также постановление, утверждающее объемы квот на 2021 год, в рамках которых будет проводиться культивирование растений, содержащих психотропные и наркотические вещества, а также определение объемов производства, изготовления, хранения, ввоза и вывоза с территории Украины".

Теги: #программа #наркотики
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:18 24.02.2021
Кабмин утвердил Госпрограмму противодействия домашнему и гендерному насилию

Кабмин утвердил Госпрограмму противодействия домашнему и гендерному насилию

16:44 23.02.2021
Килограммы амфетамина в упаковках из-под сока: в Одессе СБУ блокировала межрегиональный наркотрафик

Килограммы амфетамина в упаковках из-под сока: в Одессе СБУ блокировала межрегиональный наркотрафик

20:56 22.02.2021
Обновленное правительство Грузии планирует к 2024 году подготовить экономику страны для членства в ЕС

Обновленное правительство Грузии планирует к 2024 году подготовить экономику страны для членства в ЕС

10:42 22.02.2021
Зеленский: в рамках "Большой реставрации" в следующие три года обновят около 150 объектов в Украине

Зеленский: в рамках "Большой реставрации" в следующие три года обновят около 150 объектов в Украине

19:34 16.02.2021
Принятие госпрограммы по развитию картофелеводства позволит до 2025г построить 35 картофелехранилищ – профильная ассоциация

Принятие госпрограммы по развитию картофелеводства позволит до 2025г построить 35 картофелехранилищ – профильная ассоциация

18:19 11.02.2021
Киевсовет увеличил финансирование и расширил программу "Здоровье киевлян"

Киевсовет увеличил финансирование и расширил программу "Здоровье киевлян"

03:46 10.02.2021
Турция через два года планирует послать к Луне космический аппарат – Эрдоган

Турция через два года планирует послать к Луне космический аппарат – Эрдоган

05:44 04.02.2021
В Николаеве правоохранители разоблачили ОПГ наркодельцов

В Николаеве правоохранители разоблачили ОПГ наркодельцов

19:04 01.02.2021
Программа ипотеки под 7% годовых будет действовать для бюджетников, переселенцев и молодых семей - постановление

Программа ипотеки под 7% годовых будет действовать для бюджетников, переселенцев и молодых семей - постановление

00:29 31.01.2021
В Житомире задержали военнослужащего за торговлю наркотиками

В Житомире задержали военнослужащего за торговлю наркотиками

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Медики готовы вакцинироваться от COVID-19 – глава Ассоциации анестезиологов Украины

ГЭЦ провел экспертизу двух вакцин от COVID-19 AstraZeneca и Pfizer

Crown Agents согласовывает график поставки в Украину вакцины от COVID-19 компании Novavax

Украина зарегистрировала вакцину Pfizer против Covid-19

Прибывшая в Киев COVID-вакцина Oxford/AstraZeneca (CoviShield) в ближайшее время отправится в регионы - Степанов

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине с начала года провели 19 трансплантаций органов и 29 пересадок костного мозга

Минздрав Украины намерен урегулировать дистанционную торговлю лексредствами

Минздрав утвердил новую редакцию реестра лексредств по программе реимбурсации

Медики готовы вакцинироваться от COVID-19 – глава Ассоциации анестезиологов Украины

За консультациями по поводу онкозаболеваний в медсеть "Добробут" в 2020 г. обратились более 7 тыс. человек

"Добробут" готов принять участие в вакцинации от COVID-19 вакциной Pfizer, если будут конкретные инициативы от государства

Медсеть "Добробут" закрыла два их трех стационаров для пациентов с COVID-19

НСЗУ обнародовала объявление о заключении договоров с медучреждениями по пакету вакцинации

Кабмин утвердил порядок изготовления и контроля качества био- и ксеноимплантов

Кабмин расширил перечень медизделий для обеспечения лиц с инвалидностью

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА