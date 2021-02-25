Минздрав Украины разработал проект госполитики относительно наркотиков до 2030 года
Министерство здравоохранения Украины разработало проект распоряжения правительства об утверждении государственной политики относительно наркотиков до 2030 года, сообщил замминистра здравоохранения Игорь Иващенко в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.
"Минздрав разработал распоряжение Кабмина об утверждении госполитики относительно наркотиков на период до 2030 года и трехлетний план мер", - сказал он.
По словам замминистра, дополнительно Минздрав разработал еще два постановления Кабмина: "О внесении изменений в лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по культивированию растений, включенных в таблицу №1 Перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров", а также постановление, утверждающее объемы квот на 2021 год, в рамках которых будет проводиться культивирование растений, содержащих психотропные и наркотические вещества, а также определение объемов производства, изготовления, хранения, ввоза и вывоза с территории Украины".