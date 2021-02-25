Медицина

09:57 25.02.2021

Минздрав утвердил новую редакцию реестра лексредств по программе реимбурсации

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Минздрав утвердил новую редакцию реестра лексредств по программе реимбурсации

Министерство здравоохранения Украины утвердило новую редакцию реестра лексредств, подлежащих реимбурсации по программе "Доступные лекарства", сообщил замминистра здравоохранения Игорь Иващенко в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Минздрав утвердил новую редакцию реестра лексредств по программе реимбурсации "Доступные лекарства". Новый реестр включает 297 позиций лексредств, что на 33 больше, чем было в предыдущем. В 2021 году в программу включили три новых МНН", - сказал он.

По словам замминистра, по 93 позициям предусмотрено полное возмещение стоимости.

"Соответственно, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, астмой, диабетом второго типа будут получать необходимые лекарства", - добавил Иващенко.

Теги: #лекарства #реимбурсация
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