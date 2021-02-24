За консультациями по поводу онкозаболеваний в медсеть "Добробут" в 2020 г. обратились более 7 тыс. человек

За консультациями по поводу онкологических заболеваний в медсеть "Добробут" (Киев) в 2020 году обратилось более 7 тыс. человек, через мультидисциплинарный онкоконсилиум (МОК) прошли 282 пациента, сообщила медицинский директор медсети Татьяна Аникеева.

"Всего в прошлом году на различные консультации по поводу онкозаболеваний к нам обратилось более 7 тыс. человек, через МОК прошли 282 пациента, проведены 245 операций. В среднем на МОК еженедельно присутствует от семи до 10 пациентов", - сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Аникеева отметила, что МОК определяет, как развивается заболевание, как организм реагирует на терапию, есть ли регресс заболевания.

"МОК предоставляет пациенту заключение о прогнозах при разных тактиках лечения. К сожалению, есть и финансовая сторона, поэтому мы даем пациенту право решать. Для меня важно: когда к нам на МОК приходит женщина 35 лет с онкологией, то клинический онколог спрашивает ее о планах по деторождению. Важно, чтобы врачи не забывали: перед ними человек, а не просто онкологический пациент. Многие наши специалисты - совместители в государственных клиниках, поэтому я рада, что тот подход, который они видят у нас, они приносят в государственные онкодиспансеры и клиники", - сказала она.



Полный текст интервью Аникеевой обнародован на главной странице агентства "Интерфакс-Украина"